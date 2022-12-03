習見米歇爾稱變異株弱 鋪路開放 法新社指解釋抗議事件時稱因人民感沮喪

過去一周，從烏魯木齊公寓奪命火觸發民間掀起反封控防疫抗議潮，到廣州宣布解除臨時管控區打響解封頭炮，各大城市紛紛跟進，繼而國務院副總理孫春蘭連續舉行兩場疫情座談會，不再說「動態清零」，而是提出疫情防控面臨新形勢新任務。一連串事件，被外界認為中國防疫政策即將大變化的訊號。

歐洲官員周五表示，習近平與米歇爾會談時說，在新冠病毒流行三年後，中國人民「感到沮喪」。一位歐洲高級官員說，這是針對大學生抗議事件，習近平給出的解釋。

習近平又稱，現在中國流行的新冠病毒主要是Omicron，以前Delta的殺傷力大得多，而Omicron的殺傷力小一些，這為更加開放的措施開闢了道路，並稱有關做法在某些​​地區已經看到。習近平的說法，被認為是暗示政府將全面放鬆管控。米歇爾向習近平建議中國效仿歐洲，支持疫苗接種而不是封鎖來控制疾病的傳播。習近平也提及中國老年的疫苗接種率偏低是一個挑戰。

米歇爾倡華仿歐 疫苗接種代封鎖

米歇爾此次訪華備受西方關注，他在會談後記者會表示向習提到人權問題，表示和平集會是人權宣言以及各國憲法賦予的基本權利。雙方議題還包括新疆和香港的人權問題，並觸及南海、台海的和平穩定，以及歐盟企業在華困難。

中國何時通關備受世界關注，中國駐日大使孔鉉佑前日在東京表示，稱對未來兩國重啟交流抱有期待，在疫情得到有效控制的前提下，中日之間的人員往來相信在不遠的將來會進入全面恢復階段。清華大學弗里曼經濟學講席教授李稻葵認為，開放將是北京當務之急。「我確實認為當局正考慮此事，我估計最慢到3月下旬」。

駐日大使：人員往來復常「不遠」

不過，來自內地衛生系統消息透露，若目前新一輪疫苗加强針接種行動推動順利，加上醫療準備充分，農曆新年過後，明年2月有望放棄清零政策，全面開放。而據財新網報道，當局已對長者新冠疫苗接種下達工作指標，明年1月底前，80歲以上、符合條件的目標人群全程接種率和加強免疫接種率均達到90%；60-79歲符合條件的目標人群全程接種率和加強免疫接種率均達到95%。

孫春蘭周三、周四連續指出，中國醫療衛生和疾控體系、診療技術和藥物、疫苗接種普及等優勢，加上Omicron病毒致病力在減弱，為進一步優化完善防控措施創造了條件。目前需要不斷完善診斷、檢測、收治、隔離等措施，加強全人群特別是老年人免疫接種，加快治療藥物和醫療資源準備。

（新冠疫情）

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