英議員：若台海有事 台灣不孤單 相隔16年 英國國會再派團訪台

中央社引述蔡英文在致辭時表示，感謝英國國會堅定支持台灣，台灣非常重視與英國關係發展，雙方已在貿易政策、供應鏈合作、加強經濟韌性等議題，展開策略性合作，相信兩地未來有更多交流。她強調「台灣身為國際社會負責任的一分子，會致力維護區域和平穩定」，也相信面對威權主義的擴張，民主盟友更應該團結。凱恩斯表示，希望持續拓展英國及台灣雙邊貿易及投資，又呼籲盟友停止阻礙台灣參與國際多邊組織，並支持台灣以正式會員身分參與世界衛生組織。

中方斥英公然違反一中政策

當被問及兩岸若開戰，英國能提供什麼協助，凱恩斯在記者會說「台灣很重要」，「台灣不孤單、台灣有朋友」，凱恩斯亦補充，「應盡所有可能，避免台海發生衝突」。英國天空新聞（Sky News）昨日稱，其言論是「就英國將協防發出強烈訊號」。

中國駐英大使館周三表示，英國議會有關議員「不顧中方堅決反對，執意竄訪中國台灣地區」，是對一個中國原則的公然違反，中方予以譴責，並已向英方提出嚴正交涉。對此，凱恩斯稱中國大使並沒有在這次出訪過程中與訪團聯繫，如果中國大使真的對此批評，她感到失望且難以置信。「因為國際間的對話很重要，與所有夥伴進行對話以避免誤判，對維護世界各地的穩定只會有幫助，這是共同目標」。

這是英國國會在2006年後，相隔16年再有官方訪問團赴台。今次代表團由5名英國國會議員組成，包括屬執政保守黨的凱恩斯和史密夫（Royston Smith）、工黨白理安（Liam Byrne）、蘇格蘭民族黨麥克唐納（Stewart Malcolm McDonald）與無黨籍柯伊爾（Neil Coyle）。