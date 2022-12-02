習晤米歇爾 強調不搞制度輸出不想稱霸

【明報專訊】國家主席習近平昨在人民大會堂與到訪的歐洲理事會主席米歇爾舉行會談時，就中歐關係發展提出四點看法，包括要秉持正確認知、妥善管控分歧、開展更高水平合作、加強國際協調合作，習强調中歐之間沒有根本戰略分歧和衝突，中方不想稱王稱霸，從不搞、今後也不會搞制度輸出，中方支持歐盟戰略自主，支持歐洲團結繁榮。中方願在平等和相互尊重基礎上舉行中歐人權對話。
習近平說，希望歐盟機構和成員國建立客觀正確的對華認知，超越冷戰思維和意識形態對立，超越制度對抗，反對各種形式的「新冷戰」。中歐應該尊重彼此重大關切和核心利益，特別是尊重主權、獨立、領土完整，不干涉對方內政，共同維護中歐關係的政治基礎。中歐要共同確保產業鏈供應鏈安全穩定可靠，共同反對搞「脫鈎斷鏈」、保護主義，共同反對把經貿科技交流政治化武器化。
習近平介紹了中共二十大重要成果和中國式現代化的5個特徵。強調「中國永遠不稱霸、永遠不搞擴張。這是中國共產黨的莊嚴政治承諾」，重申「我們有信心有能力以自身制度的穩定、治理的穩定、政策的穩定、發展的穩定，不斷為國際社會注入寶貴的確定性穩定性」。
習近平還告知米歇爾，江澤民前天在上海病逝的消息，習說，江澤民在任時高度重視和關心中歐關係發展，推動建立了中國－歐盟領導人會晤機制，促進了雙方各領域對話合作，「我們將繼承他的遺志，繼續鞏固發展好中歐關係。」
米歇爾：歐盟堅持一中政策
新華社報道，米歇爾祝賀習近平再次連任中共中央總書記，代表歐盟對江澤民同志因病逝世表示沉痛哀悼。他表示，歐方願促進對話合作，妥善處理分歧；歐盟堅持一個中國政策，尊重中國的主權和領土完整，不會干涉中國內政。願同中方繼續推進歐中投資協定的處理程序。米歇爾在Twitter表示，他對恢復歐中人權對話的準備表示歡迎，雙方同意在2023年歐中峰會前繼續交流。雙方還就烏克蘭危機各自表達了原則立場。