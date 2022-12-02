習晤米歇爾 強調不搞制度輸出不想稱霸

習近平說，希望歐盟機構和成員國建立客觀正確的對華認知，超越冷戰思維和意識形態對立，超越制度對抗，反對各種形式的「新冷戰」。中歐應該尊重彼此重大關切和核心利益，特別是尊重主權、獨立、領土完整，不干涉對方內政，共同維護中歐關係的政治基礎。中歐要共同確保產業鏈供應鏈安全穩定可靠，共同反對搞「脫鈎斷鏈」、保護主義，共同反對把經貿科技交流政治化武器化。

習近平介紹了中共二十大重要成果和中國式現代化的5個特徵。強調「中國永遠不稱霸、永遠不搞擴張。這是中國共產黨的莊嚴政治承諾」，重申「我們有信心有能力以自身制度的穩定、治理的穩定、政策的穩定、發展的穩定，不斷為國際社會注入寶貴的確定性穩定性」。

習近平還告知米歇爾，江澤民前天在上海病逝的消息，習說，江澤民在任時高度重視和關心中歐關係發展，推動建立了中國－歐盟領導人會晤機制，促進了雙方各領域對話合作，「我們將繼承他的遺志，繼續鞏固發展好中歐關係。」

米歇爾：歐盟堅持一中政策

新華社報道，米歇爾祝賀習近平再次連任中共中央總書記，代表歐盟對江澤民同志因病逝世表示沉痛哀悼。他表示，歐方願促進對話合作，妥善處理分歧；歐盟堅持一個中國政策，尊重中國的主權和領土完整，不會干涉中國內政。願同中方繼續推進歐中投資協定的處理程序。米歇爾在Twitter表示，他對恢復歐中人權對話的準備表示歡迎，雙方同意在2023年歐中峰會前繼續交流。雙方還就烏克蘭危機各自表達了原則立場。