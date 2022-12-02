孫春蘭連續兩日稱Omicron毒力趨弱 未提清零

孫春蘭昨稱，經過近三年的抗疫，中國醫療衛生和疾控體系經受住了考驗，擁有有效的診療技術和藥物特別是中藥，全人群疫苗完全接種率超過90%，加上Omicron病毒致病力在減弱，為進一步最佳化完善防控措施創造了條件。

孫春蘭前日對專家也說，隨着Omicron病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，中國疫情防控面臨新形勢新任務。兩場座談會她都未提及「動態清零」一詞。

《人民日報》昨發表題為《封控管理要快封快解、應解盡解》文章也提到Omicron變異株及其進化分支的致病力和毒力明顯減弱，引起重症和死亡的比例明顯低於之前原始株和變異株。官媒也接連引述專家稱，目前無證據表明新冠有後遺症。

遼寧錦州：能清零不清零太可惜了

不過就在各地放寬防控措施之際，遼寧錦州官方昨發文，稱只要繼續將已經採取的措施再堅持數日，即可取得全面勝利；在短期內就可以實現「動態清零」的情况下，不應當放棄近十天以來的努力，「能清零而不清零，實在是太可惜了！」

（新冠疫情）