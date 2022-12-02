孫春蘭連續兩日稱Omicron毒力趨弱 未提清零

【明報專訊】國務院副總理孫春蘭繼前日在國家衛健委召開座談會聽取八位專家意見建議後，昨（1日）召開同類座談會，聽取八位防控工作一線代表對最佳化完善防控措施的意見建議，她指出堅持穩中求進、走小步不停步，主動最佳化完善防控政策，是中國疫情防控的一條重要經驗。
孫春蘭昨稱，經過近三年的抗疫，中國醫療衛生和疾控體系經受住了考驗，擁有有效的診療技術和藥物特別是中藥，全人群疫苗完全接種率超過90%，加上Omicron病毒致病力在減弱，為進一步最佳化完善防控措施創造了條件。
孫春蘭前日對專家也說，隨着Omicron病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，中國疫情防控面臨新形勢新任務。兩場座談會她都未提及「動態清零」一詞。
《人民日報》昨發表題為《封控管理要快封快解、應解盡解》文章也提到Omicron變異株及其進化分支的致病力和毒力明顯減弱，引起重症和死亡的比例明顯低於之前原始株和變異株。官媒也接連引述專家稱，目前無證據表明新冠有後遺症。
遼寧錦州：能清零不清零太可惜了
不過就在各地放寬防控措施之際，遼寧錦州官方昨發文，稱只要繼續將已經採取的措施再堅持數日，即可取得全面勝利；在短期內就可以實現「動態清零」的情况下，不應當放棄近十天以來的努力，「能清零而不清零，實在是太可惜了！」