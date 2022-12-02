廣州准堂食 食肆酒吧客稀

廣州西關名店南信雙皮奶總經理楊穎對本報說，剛剛恢復堂食，生意額還不好統計。她表示，顧客以街坊為主，期望解封後經濟愈來愈好。

在封控最久的海珠區，其夜生活集中地琶醍啤酒文化創意藝術區有7成酒吧復業，但昨天不是周末，加上天氣轉冷，多數門可羅雀。天河區多間商場表示無需查驗核酸結果，昨晚亦陸續有酒吧開門，客流同樣未及往常。有酒吧老闆表示可能需要一點時間，最怕政策突然又收緊，「錯過了（世界盃）揭幕戰，至少還我一個決賽吧」。

深圳各區情況不一，本報昨走訪龍華區的屋苑、地鐵站以及商場，發現仍需查驗48小時核酸證明，亦有居民表示屋苑只看綠碼。在龍華區福城街道，有保安仍要求訪客掃碼，但不再穿藍色防護服，「被政府收走了」。

多間銀行准延期還樓按 最長一年

廣州昨繼續調整封控範圍，仍有553處高風險區，當中包括近萬座樓宇。此外，農行、建行、中行等面向防控人員和受疫情影響者，在廣州推出個人樓按延期償還服務，期限最長可達12個月，在此期限內不計罰息，不載入信用記錄。

明報記者 廣州、深圳報道

（新冠疫情）