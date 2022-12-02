返穗被封38天 港人申訴大門被反鎖 前晚終獲大巴接載返港

明報記者 廣州報道

「鬱悶，感覺有理說不通。」Peter如此形容他被困海珠的38天。他10月好不容易搖中過關名額，在深圳完成隔離後，來到位於海珠區鷺江的廣州親友家中。不料10月24日，「我一覺睡醒，發現整個社區被劃為臨時管控區。」

Peter憶述，當時可以出門落樓，只是不能離開屋苑，一開始大家都十分配合，每日參加核酸檢測，不料在第8天屋苑有人中招，感染者所住樓宇被劃為高風險區、居民足不出戶，其他座數仍按「臨時管控」管理。

封控期不斷延長 惟有辭職

雪上加霜的是，後期廣州感染急增，醫院和方艙牀位不足，感染者快則要2天、慢則六七日才能轉走；感染者轉走後，同棟樓其他居民要再封控5至7天，即全部人「陪封」10天以上。之後「每隔幾日就有1個中」，導致封控期不斷延長。由於無法返港，Peter向公司辭職，「據我所知，我們屋苑很多人都被公司炒了。」

陰性也不能出行 感核酸「為做而做」

Peter和鄰居質疑，為何居民不出門仍中招？他們懷疑核酸檢測人員「播毒」，但對方否認，居民又苦無證據。「曾試過有人在解封第2天去做核酸，一落樓就中招，又要封。」Peter說，後來都覺得驗核酸「好似為做而做」，因為屋苑一直不解封，就算陰性也不能出行。11月24日烏魯木齊住宅火災發生後，Peter竟發現自己樓宇的大門也被從外反鎖，事件傳開後激起居民憤怒，有鄰居揚言要「砸開大門，衝去指揮部」，被他勸阻。

鄰居籲勿出頭維權 免遭扣「境外勢力」帽子

最令Peter沮喪的是，他多次向社區工作人員或12345政務熱線反映都無結果，而有其他屋苑爆發群體事件，反獲優先處理。「講道理不聽，鬧事卻能實現訴求，是不是逼大家去做這些事？講得難聽就是欺善怕惡。」有鄰居知道Peter的港人身分，勸他不要出頭維權，以免被扣上「境外勢力」的帽子，令他哭笑不得。

最後，還是港人身分幫助他離開。Peter此前曾向駐粵辦求助，對方一直與當地政府溝通爭取。11月24日，廣州宣布風險區內人員可自願「疏解」返鄉。11月30日下午，由工聯會派出的大巴開入屋苑，工作人員接他離開。與他同車的共19名港人，當中有老人、小孩，而另一車有40名在廣州就讀的港籍大學生。

物資供應足 價格如常

當大巴駛到東莞邊界、快到深圳時，他突然看到廣州「解封」的新聞。「講真，我判斷不了這是好是壞。」Peter仍擔心內地親友，「突然而來的事情，都好驚。」Peter坦言，原本對廣州期望很高，這次也有做得不錯的地方，例如物資供應一直充足，購物由工作人員送上門，價格也如平常。

Peter建議廣州可學香港公布接種和不接種新冠疫苗的感染率、病亡率數字，讓市民自行判斷接種好處，「現在宣傳說Omicron危害輕，那為什麼要好似生化危機這樣防控？宣傳和實際做的相違背。」他表示，如果導致政府公信力下降，民眾對政府不再信任，日後好難改變。

（新冠疫情）