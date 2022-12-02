逾百人中聯辦外獻花 有悼念者齊穿社團風衣

場外弔唁區除了放滿市民獻上的白花，亦有至少5個花圈，署名多數是民間團體，包括民生圓桌、白田之友社、民建聯深水埗支部、香港漁民團體聯會、香港農業聯合會。有人帶同江澤民的相片到場，相中的江閱讀內地雜誌《滬港經濟》，有人則在獻花後與同行友人「自拍」，至下午約5時，仍有逾百名市民等候獻花；半小時後人潮散去。悼念人士神情多較為冷靜，未見有人情緒激動，秩序良好。

人大常委譚耀宗亦到大樓內弔唁，他說江澤民與香港有密切關係，九七回歸曾主持香港交接儀式，對香港各界亦有廣泛接觸，「大家都覺得他好親切」，大家都懷念江。

記者欲問社團名 中年漢阻止

有年長的弔唁者表示「跟社團來」，記者欲追問社團名字時，遭一名中年男子阻止，問記者「你哋係咩媒體？」其後向受訪者說「如果冇嘢就走啦」，便將他們帶走。現場所見，有部分弔唁者獲安排乘坐旅遊巴或私家車離開，下午約5時半，部分人獻花後集合在朝光街，隨後逐一登上旅遊巴離開，為數約20多名。

到場弔唁的周先生表示，得知江澤民突然離世時感到驚訝及傷心，他形容自己是土生土長的香港青年，見證1997年回歸，對江的最大印象是他主持回歸儀式，又讚揚江推動香港一國兩制及澳門回歸。他說雖然未嘗親身與江見面，但很多時候都會在電視上看到他，「佢一直以人民為中心，為人民謀福祉」。

（江澤民逝世）