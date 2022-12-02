躺白色靈柩 戴招牌黑框眼鏡

北京西郊軍用機場昨天國旗半垂，氣氛莊嚴肅穆，黑底白字橫幅寫着「江澤民同志永垂不朽」、「江澤民同志永遠活在我們心中」。習近平和夫人彭麗媛等胸佩白花、臂戴黑紗，等待着載護江澤民遺體的空軍專機緩緩降落。

遺孀坐輪椅 習夫婦趨前慰問

江澤民遺孀94歲王冶坪坐着輪椅，由子孫陪伴下機，習近平夫婦趨前慰問。護送靈柩到京的四代家屬還包括江澤民長子江綿恆夫婦、次子江綿康夫婦、長孫江志成（江綿恆子）一家三口、孫女江志雲（江綿康女）。包括在京副國級以上領導人及中央軍委委員也在場迎靈。

習近平等向江澤民遺體三鞠躬，目送靈柩上靈車。之後遺體被護送前往停靈處，據慣例將停靈解放軍總醫院（301醫院），後事安排仍待治喪委員會公告。過往中共領袖去世後安排不盡相同，毛澤東遺體目前安放天安門廣場的毛主席紀念堂，鄧小平和曾任國家主席的劉少奇骨灰撒入大海，前國家主席李先念安葬八寶山，前中共中央主席華國鋒、前國家主席楊尚昆都安葬家鄉。

（江澤民逝世）