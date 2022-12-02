江澤民移靈北京 周二全國悼 四代家屬陪同護柩 習率黨國領導迎接

央視報道，起靈儀式於昨午12時10分在上海華東醫院告別室舉行，由治喪委員會辦公室成員、上海官員、江澤民親屬和生前友好、醫護人員等向江澤民遺體告別，並護送靈柩到上海虹橋機場，上海各界群眾在沿途送行。

滬人龍夾道送別

網傳多條短片顯示，上海城區部分幹道臨時交通管制，下午約1時許，運載江澤民遺體的靈車車隊駛離華東醫院，沿途人龍夾道延綿，一眼望不到頭。民衆身穿深色服裝，胸口別白花，有的手持菊花。上海展覽中心一帶，大批民眾列隊站立相送，部分人手拉「江澤民同志您永遠活在我們心中」黑底白字大橫額，站在大路口等待靈車經過。為令安保妥當，當局要求附近馬路的建築拉上窗簾，超市商場暫時關店。

江澤民母校上海交通大學的學生，也在靜安區街道拉起「學長一路走好」的橫額。而上交大校園內，師生前晚開始已自發悼念，向江澤民1947年畢業照鞠躬和獻花。江澤民是上交大電機工程系畢業生。

追悼當天停全國娛樂 不設告別式

昨午3時55分，載護江澤民遺體的專機降落北京西郊機場，由12名禮兵抬護靈柩走下專機。國家主席習近平和夫人彭麗媛、國務院總理李克強、全國人大委員長栗戰書等領導人在機場迎靈，並向江澤民親屬表示深切慰問。新任政治局常委、中央書記處書記蔡奇則陪同江澤民親屬從上海護送遺體返京。

江澤民同志治喪委員會昨發布第二號公告稱，鑑於江澤民在黨和國家歷史發展中的特殊功績，以及全黨全軍全國各族人民的共同願望，決定於12月6日（周二）上午10時，中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委在北京人民大會堂隆重舉行江澤民同志追悼大會。追悼大會現場直播，各地區各部門要認真組織廣大黨員、幹部、群眾收聽收看。追悼大會默哀時，全國人民默哀3分鐘，一切有汽笛的地方鳴笛3分鐘，防空警報鳴響3分鐘。追悼大會當天，全國和中國駐外使領館及其他駐外機構下半旗誌哀，停止公共娛樂活動一天。公告亦確認不舉行遺體告別儀式。

治喪委員會前天的第一號公告宣布，即日起至追悼大會舉行之日止，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部和駐外機構下半旗誌哀。昨晨天安門廣場舉行升旗儀式，國旗升到頂端幾秒後再降到約一半高度，不少民眾經事先預約進入廣場見證下半旗，廣場當天明顯加強安檢。

揚州故居圍牆擺滿花 花店不加價

而在江澤民江蘇揚州東圈門街故居外，前晚開始至昨日白天，獻花人群絡繹不絕，沿數十米圍牆外擺滿花束，有人在場默哀，有人寫上小卡片，現場可見「江淮之水，恩澤於民」、「江爺爺，謝謝您，帶我們看過這世界」、「感謝您給我們一個美好的童年」等留言。

外地民衆及網友也紛紛透過美團等訂購平台委託速遞員送花。有揚州花店東主向本報表示，有不同價位的花束可選擇，會盡量保障鮮花供應，強調不會因訂單劇增而漲價，給「江先生」的花束在接單後要等一小時後才能出貨。

明報記者

（江澤民逝世）

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