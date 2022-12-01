抗議潮稍褪 高校提早放假「清空校園」

內地上周末有逾50間大學校園內出現學生集會，另有逾10個城市街頭出現各種抗議事件，各城市其後加強警戒，但仍有零星示威活動。

美聯社報道，北京林業大學表示將安排學生提前放假返鄉，而學校師生的核酸檢測到目前為止全部呈陰性。

稱防疫壓力大

暨大令學生「能返盡返」

另外有眾多港澳學生就讀的廣州暨南大學，前日向校內師生通報，稱學校緊急召開校領導會議，部署學生離校返鄉工作，通報提到學校所在地和周邊的疫情防控壓力很大，要求學生離校返鄉，「能返盡返，應返盡返」。而有提前放假的大學表示，尚未完成的課程以及未舉行的考試將移師線上。

在暨南大學及多所高校所在的廣州天河區一帶，11月29日下午開始，已有華南農業大學的學生開始排隊離校，一直到晚上，仍有大批學生登車離開。

學者：維穩治標不治本

美聯社引述芝加哥大學政治科學系講席教授楊大利的話說，中國當局「清空校園」是為了「緩解局勢」。自由亞洲電台引述人權組織「公民力量」創辦人楊建利表示，中國內地若不徹底解決封控問題，現在維穩的做法只會治標不治本。他說：「怎麼可能因為把學生送回家鄉，就認為這件事可以解決，肯定是解決不了的。」

（新冠疫情）