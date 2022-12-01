穗深佛解封臨時管控區 食肆搶閘堂食 網民冀勿步石家莊後塵 放開又退縮

明報記者 廣州報道

「解封啦！解封啦！沒人看（通行）證啦！」，「開心過年！幸福來得太突然。」昨日下午2時許，不少海珠區市民發現沿街封路的水馬陸續拆走，交警允許行人及車輛通行，不少人歡呼着跑過原有封鎖線，並拍下短片留念。下午3時，廣州市衛健委發言人張屹在記者會公布新增感染個案6995宗，形容疫情「仍在高位運行」，但根據國務院《第九版防控方案》和「二十條」，將進一步優化防控措施。

不再按區全員核酸

密接標準刪時空伴隨

新措施強調「不擴大」，例如按樓宇劃定高風險區，不得隨意擴大，「符合解封條件的要及時解封，封控管理要快封快解，應解盡解」；及時、準確判定密切接觸者，不得隨意擴大甄別範圍，不以時空伴隨（同一時間在同一地點）作為判定標準；密切接觸者原則上要集中隔離，但符合條件者可居家隔離；對風險崗位、重點人員開展核酸檢測，不得擴大檢測範圍，一般不按行政區域開展全員核酸檢測。

廣州市疾控中心發言人張周斌解釋，當前更重要是「守住第一道防線」，因為絕大部分疫情的首發病例來自重點行業的風險崗位，他希望普通公眾按需要開展核酸檢測，並配合做好公共場所的掃碼、探熱等常態化疫情防控措施。

解封區市民燃煙花慶祝

廣州地鐵、巴士服務全面恢復，天河、荔灣、番禺等11個行政區昨日陸續發出通告，解除全部臨時管控區。「臨時管控區」是過去的「中風險區」，11月11日國務院二十條取消中風險區後，廣州仍改名「臨時管控區」執行了20多天，直至昨日取消。現時廣州市仍有511個高風險區，居民須「足不出戶」，但在解封區域，昨日有市民燒煙花炮仗，有如農曆新年。

排隊做核酸 被告知停測

家住花都區的李先生正好在新政宣布時前往社區核酸點，「排隊排到前面10個人左右，突然說不做了」。李先生對本報說，工作人員只說是「收到上級通知」，又稱「明天也沒有得做了」。有荔灣區的餐飲企業對本報表示，收到通知可以開始備貨，要求對顧客掃碼探熱、做好環境清潔，昨晚已有食肆提前開放堂食。

過去防疫政策變幻莫測，亦令部分市民持觀望態度，認為「今天能突然解封，明天也能突然封上」。「今天突然沒得驗核酸，心裏沒底。」家住海珠區的陳小姐說，同一屋苑中另一棟樓昨日剛被劃為高風險，「政策天天變，誰知道呢！」

深圳、佛山亦於昨日公布類似措施，佛山順德區同時宣布堂食及娛樂場所開放，但深圳街頭的核酸檢測、查驗未見取消。有網民形容廣州是「一線城市中打響第一槍」，希望不要像此前的河北石家莊一樣放開又退縮。

（新冠疫情）