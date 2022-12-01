眾裏尋「董」握手 黑馬當選特首

曾在董家「金山輪船公司」工作的吳宣德在《董建華新傳》一書中，披露「江握手」背後，江與董家的關係一直良好。曾由董建華家族打理的東方海外集團1985年出現財務危機，霍英東注資9億元令東方海外起死回生。吳宣德口述的故事中，形容那時有中資背景財團協助，包括隸屬中國交通部的招商局，而交通部則隸屬國務院。此後，董建華由向台灣求助轉而進軍中國市場，也因此與江澤民結緣。

1989年3月，由董家開辦的「宇宙學府」號首航上海，時任上海黨委書記的江澤民和上海市長朱鎔基上船參加慶祝晚會，江澤民經介紹後認識上海同鄉董建華。吳宣德形容，當時江澤民一見董建華就緊握其手。同月25日晚上，江澤民在上海虹橋賓館設宴款待董建華，兩人席上並排而坐，話題由中國與上海的發展，講到中港合作、投資上海等，會面奠定二人關係。

（江澤民逝世）