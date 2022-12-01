四度來港近民眾亦近示威 曾健成：幾沒保鑣，伸手可及

1998留港3天 訪沙田醫院新港城

江澤民每次來港，都會有不少本港團體向他示威請願。1997年回歸交接當天，有示威者在會展外請願，警方播放貝多芬音樂來遮蓋示威者的呼喊聲。1998年，支聯會、「四五行動」與民主黨多個團體，分別趁他到訪機場和會展，高叫平反六四的口號，當年以區議員身分獲邀出席機場開幕禮的曾健成（阿牛）更成功「埋身抗議」。

示威者增 後來撤親民安排

曾健成昨日接受本報訪問時憶述，當年江澤民乘坐「賓士」在機場一號客運大樓落客區下車，沿紅地氈走入大樓，站在紅地氈旁的他一度與江不足1米距離，兩人之間只有簡單欄杆分隔，「（如果）伸手係可以掂到佢」，江身邊亦幾乎沒有保鑣，包括時任特首董建華在內，只有數人隨行，又說當時並無任何部署，呼叫口號後，江僅以微笑回應。2001和2002年，示威人數愈來愈多，為確保江澤民安全，當局取消他與市民近距離接觸的安排。

江澤民每次來港發表的演說均受高度注視，其中他在3次回歸慶典中，最常引用鄧小平的「香港人是完全能夠治理好香港的」一語，更經常有本港學者解讀。

（江澤民逝世）