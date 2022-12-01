與港關係密切 河水井水喻兩制 劉銳紹：最自由時代 劉兆佳：港問題趨增 後需京修正

回歸前曾任駐京記者的時事評論員劉銳紹形容，江時代的香港是一國兩制下「最自由的黃金時代」，中央鮮有干預香港。全國人大常委譚耀宗則認為，回歸初期未有2003年遊行及2019年社會事件，江澤民年代與現時兩段時期難比較。

江1989年倡港向前看

「悟已往之不諫」

1989年6月，江澤民擔任中共總書記，同年12月談論香港時引用陶淵明《歸去來兮辭》：「悟已往之不諫，知來者之可追」，稱香港要往前看，並指根據香港長期以來的歷史文化和居民表達意見的方式，香港實行政治民主化要循序漸進，又說如香港不穩，只會危害香港的穩定繁榮。

香港回歸以來，江澤民曾四度訪港（見另稿），其中一次是1997年出席香港回歸交接儀式，他見證英國國旗徐徐降下，升起中國國旗和香港區旗。江在儀式發表講話，強調中央將堅定不移執行一國兩制、港人治港、高度自治的基本方針，並將保持香港原有的社會、經濟制度和生活方式不變，法律基本不變。3次回歸慶典講話中，他常引用鄧小平「香港人是完全能夠治理好香港的」一語。

劉兆佳：實踐一國兩制偶偏差

中央初容港自我糾正

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，回歸初期香港沒發生嚴重事態，中央對港採取包容和忍耐的方針，就算香港實踐一國兩制時偶有偏差，仍甚少干預香港事務，讓香港自我糾正，香港與內地「河水不犯井水」。劉提到，回歸初期方針大體上成功，但香港問題愈來愈多，特別是2003年遊行後，反對派與中央對一國兩制的理解有分歧，後來的中央領導人逐步修正，並在習近平時代使一國兩制「重回正軌」。

劉銳紹表示，江澤民時代的香港，是落實鄧小平於1980年代所構想的一國兩制之雛形、內容與內涵，由回歸至2003年，中央對港是「無為而治」，也是一國兩制下最自由的黃金時代。他舉例，江時代的駐港中央機構官員在香港甚少出席公開活動，亦會避免與特首同場；中資書店所售的書籍包攬左中右立場，百花齊放，表現出當時的開放。

2003遊行後喬曉陽提「一國」

劉銳紹：治港政策收緊開端

2003年3月，江澤民卸任國家主席職務，但至2004年仍是軍委主席。劉銳紹說，2003年香港50萬人大遊行，令中央開始擔心香港情况，2004年時任全國人大常委會副秘書長喬曉陽發表講話，提到「一國兩制的前提是『一國』」以及「高度自治不等如完全自治」，象徵治港政策收緊的開端，劉形容昔日開放已是「俱往矣」。

馮檢基：昔邀內地官赴活動

一國兩制為由拒絕

前立法局議員馮檢基表示，江澤民主政的中央政府表現較開明、開放和包容，願意接納不同持份者的意見，他對江的逝世表示哀悼。馮特別提到，回歸前中央曾邀請民協等傳統泛民主派任「港事顧問」，反觀現時港府提出《施政報告》亦無諮詢民主派，認為兩個時代「差很遠」。馮又說，回歸初期曾欲邀請內地官員出席民協在港舉辦的活動，內地官員以一國兩制為由拒絕出席，反映當時中央不欲干預香港事務的方針。

譚耀宗：回歸前後非一帆風順

譚耀宗則說，江澤民在回歸過渡期具角色重要，但譚認為現時與當年難比較，提到回歸初期未有2003年遊行及2019年的社會事件，令中央近年要訂立國安法。譚又提到回歸前亦有中英爭拗等紛爭，立法會沒有「直通車」，回歸前後也非一帆風順。

明報記者

（江澤民逝世）