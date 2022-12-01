離任10年輿情轉 談笑風生膺「長者」

江澤民卸任全部公職10年後，內地民間在2015年起突然掀起懷念、讚揚「長者」風潮，形成互聯網亞文化「膜蛤文化」，扭轉部分國民對他的負面印象。有學者分析，這種文化反映人們懷念過去，不滿現狀。

死海浮泳說英語 為人津津樂道

「膜蛤文化」帶有玩笑性質，「膜」字取「膜拜」之意，網民起初嘲諷江澤民長相像蛤蟆，甚至給他取綽號，稱「蛤蛤」。然而這種調侃後來已不帶惡意，更多是對江的暱稱。為避審查，有網民自稱「蛤絲」，稱江為「長者」。

2014年底出現的微信公眾號「江選研討會」，獲公認是「膜蛤文化」的最有力推動者。該公衆號的文章以學術語言撰寫，深入討論「長者」的愛情故事、「長者」會多少樂器等話題，很快成為互聯網討論熱點。

「蛤絲」喜歡回憶1996年江澤民訪問馬德里時在西班牙國王胡安·卡洛斯面前拿出梳子梳理頭髮；還有他2000年訪問以色列期間身穿泳褲在死海漂浮的畫面。當然，江澤民大聲說話、開懷大笑，或爆出一兩句英語的社交佚事，最為人津津樂道。

2000年江澤民怒斥香港記者一幕備受「蛤絲」追捧，當中許多用語已成經典，流傳至今。譬如「圖樣圖森破，上台拿衣服」（too young too simple, sometimes naive）、「悶聲大發財」。2009年4月，已退休的江到訪他曾領導的國機二院（中國聯合工程公司），稱該院為他準備的禮物，讓他感「Exciting」（興奮），諧音「亦可賽艇」至今仍是熱詞。不過有「蛤絲」考究原片段後認為，江當時說的是「Excited」。

（江澤民逝世）