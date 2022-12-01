過繼烈士家 兩子打滾官商場

1949年，22歲的工程師江澤民迎娶青梅竹馬的王冶坪。畢業於上海外國語學院的王冶坪，其祖父在上海是成功商人。兩人婚後誕下兩子江綿恆和江綿康。江綿恆初中畢業就被送到農村接受教育改造，曾在糧庫當苦力；江綿康初中畢業後參軍，後來兩人先後負笈美國讀大學。

孫創辦博裕資本 傳投資螞蟻集團

江澤民權力登頂後，在美國費城卓克索大學（Drexel University）取得電機工程學博士學位的江綿恆（現年71歲），於1993年回到中科院上海冶金所，1997年升任所長，1999年出任中國科學院副院長，主要負責高技術研究所的研究與發展。他又曾擔任中國網通（CNC）、上海汽車、上海機場集團等公司的董事。2015年1月，江綿恆卸任中科院上海分院院長，現任上海科技大學校長。江綿恒之子江志成畢業於哈佛大學經濟系，後在哥倫比亞大學取得碩士學歷。江志成曾任職高盛，之後在香港創辦博裕資本。去年，外媒報道指他參與投資螞蟻集團。

次子任西門子涉賄

現年68歲的江澤民次子江綿康，畢業於上海第二工業大學，曾在美國與兄長就讀同一大學，後到德國當訪問學者，熟悉德文。他回國後曾在德國西門子公司工作，促成中國進口德國單軌列車。2007年西門子中國公司被指涉嫌行賄，涉款約20億美元，有報道稱江綿康捲入賄案。他曾任上海城市發展信息研究中心主任、國家電子工業部幹部司副司長等職。江綿康的女兒江志雲曾在美國威斯康星州立大學麥迪遜分校讀書。

較江澤民小12歲的江澤慧，是江上青的親生女，即江澤民的堂妹，現年84歲。江澤慧是森林學家，曾任安徽省人大副主任、安徽農業大學校長等職，是國際木材科學院院士。中國美術學院前院長許江、上海前政法委書記吳志明也是江澤民的侄子。

（江澤民逝世）