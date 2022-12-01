封《導報》平學運 4年總攬黨政軍

任滬市委書記 獲鄧賞識

1989年4月15日，前中共中央總書記胡耀邦病逝，上海《世界經濟導報》於4月19日在北京召開悼念座談會，4月23日以5版篇幅刊登座談會紀要引起關注，隨後江澤民下令查封《導報》，總編欽本立停職受查。4月26日《人民日報》發表社論〈必須旗幟鮮明地反對動亂〉，指出悼念胡耀邦的活動中，出現了一些不正常情况。社論激發全國強烈反響，各地民眾遊行聲援《導報》。 上海學運最後和平收場。

據英文《中國六四真相》一書披露，1989年5月10日趙紫陽主持政治局會議討論全國學生示威，指摘上海市委處理《導報》問題倉卒大意，「把一件簡單的問題弄得一團糟」。江澤民則稱：「我們在《導報》事件上嚴格遵循黨的原則，我們專注於大事上，在黨員和一般大眾間劃出清楚界線。」

昨日的《告全黨全軍全國各族人民書》亦提及，「1989年春夏之交」中國發生「嚴重政治風波」，讚揚江「擁護和執行黨中央關於旗幟鮮明反對動亂、捍衛社會主義國家政權、維護人民根本利益的正確決策，緊緊依靠廣大黨員、幹部、群眾，有力維護上海穩定」。公告也定調，20世紀80年代末90年代初，「在這個決定黨和國家前途命運的重大歷史關頭，江澤民帶領黨的中央領導集體，捍衛了中國特色社會主義偉大事業，打開了中國改革開放和社會主義現代化建設新局面」。

（江澤民逝世）