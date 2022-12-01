提三個代表改黨性 破西方封鎖入世貿 鄧規江隨續開放 奠經濟黃金廿年

江澤民上台伊始，仍秉承六四後保守政治路線，內地在1990至1991年期間政治路線全面走回頭路。直至1992年鄧小平南巡，警告江澤民等中央新領導層，江澤民從此急速轉軚，搖身一變成為改革開放最積極推手：國內經濟實施宏觀調控、清理三角債、國企改革，同時推行教育、醫療體制改革；並親自掌舵外交，不僅打破西方國家六四後的對華制裁，更與美國建立較之前更常規的高層往來機制。

兩訪美創關係高峰 台海炸使館起波瀾

回應美國總統克林頓的人權外交，江澤民釋放多名異見人士，換取美國最惠國待遇與人權脫鈎，並於1997年邀請克林頓訪華。他兩度正式訪美，把中美的元首外交推向新高峰。江澤民任內利用引進外資，加強與外部世界聯繫，並完成加入世貿的談判，成功申辦2008年夏季奧運。但其任內對美關係也非一帆風順，在1995年兩岸關係陷入僵局時，江澤民曾下令在台海舉行導彈演習，美國派出兩艘航母威嚇；1999年美國軍機更「誤炸」中國駐南斯拉夫大使館，還有2001年中美撞機事件，都在內地掀起反美浪潮。

禁軍隊經商 准資本家入黨

江澤民下令禁止軍隊經商，同時大筆增撥軍費，引入俄製戰機、戰艦、導彈之餘，重新研發國產先進軍備。中國的載人太空計劃以及殲10、殲20等新型戰機及航母計劃，都始於其時。

至卸任前，江澤民於2000年更提出徹底改變中共的工人階級先鋒隊性質的「三個代表」理論（中國共產黨要始終代表中國先進社會生產力的發展要求，始終代表中國先進文化的前進方向，始終代表中國最廣大人民的根本利益），破天荒容許資本家入黨，引起極大震撼，遭左派圍攻。至2002年，中共十六大把「三個代表」寫入黨章，其後寫入憲法。

昨日（11月30日）中共中央發布的《告全黨全軍全國各族人民書》提到，在籌備十六大期間，江澤民主動提出「為了黨和國家事業長遠發展，為了黨和國家長治久安」，他不再擔任中央領導職務，並退出中央委員會，「以利於促進黨和國家高層領導新老交替」。

對江澤民保留軍委主席一職，公告稱「從當時國際形勢複雜多變、國防和軍隊建設任務繁重考慮」，十六屆一中全會決定江澤民留任中共中央軍委主席。直到2004年，江「從黨和國家事業長遠發展的大局出發」，又主動提出辭去黨和國家中央軍委主席的職務，「充分體現了他對黨和國家事業發展的深謀遠慮」。從領導崗位退下來以後，江「堅決擁護和支持黨中央工作，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭」。

訪昔任國機二院 自言本無升官心

2009年4月，已退休的江澤民到訪他曾領導的國機二院（中國聯合工程公司）時，憶述1989年上台往事。他稱本來想去當教授，不知道自己一個上海書記，怎麽就當了總書記，一度着鄧小平「另請高明」。但最後他考慮到「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」，還是接受調到北京。江當時評價自身，在任十幾年來做了3件事，一是確立社會主義市場經濟，二是把鄧小平理論列入黨章，三是「三個代表」；如果說還有一點成績，就是軍隊一律不許經商，「很慚愧，就做了一點很微小的工作」。

明報記者

（江澤民逝世）