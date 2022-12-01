江澤民病逝 訃告規格看齊毛鄧 五大機構稱「偉大馬克思主義者」 號召黨軍人民承遺志

「『三個代表』重要思想主要創立者」

新華社昨午通報，中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中共和國家中央軍委，「極其悲痛地向全黨全軍全國各族人民通告：我們敬愛的江澤民同志患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於2022年11月30日12時13分在上海逝世，享年96歲」。

公告指出，江澤民是「我黨我軍我國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，『三個代表』重要思想的主要創立者」。

公告簡要敘述江生平，形容從十三屆四中全會當選中共中央總書記到十六大卸任的13年中，江澤民帶領中共中央領導集體，確立了社會主義市場經濟體制的改革目標和基本框架，確立了社會主義初級階段公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的基本經濟制度和按勞分配為主體、多種分配方式並存的分配制度。堅持「和平統一、一國兩制」的方針，實現香港、澳門順利回歸等。江澤民集中全黨智慧創立了「三個代表」重要思想，實現了黨在指導思想上的又一次與時俱進，體現了一位真正馬克思主義者的巨大政治勇氣和理論勇氣。

公告指出，江澤民的逝世，對黨、軍和全國各族人民是不可估量的損失，中共中央號召全黨全軍全國各族人民化悲痛為力量，繼承江澤民遺志，以實際行動表達悼念，「江澤民同志永垂不朽！」

習近平任治喪會主任 委員包括李家超賀一誠

新華社並通報了「江澤民同志治喪委員會名單」，國家主席習近平擔任主任，副國級或以上的現任、退休領導人擔任主要委員，包括朱鎔基、羅幹及胡錦濤等人。另外還有數百名省部級在任卸任官員擔任委員，當中包括香港特首李家超、澳門特首賀一誠。

至追悼大會舉行日 天安門駐外機構等下半旗

治喪委員會昨發出第1號公告，即日起至追悼大會舉行之日止，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部和香港中聯辦、澳門中聯辦、中國駐外使領館下半旗致哀。這期間，香港中聯辦、澳門中聯辦、駐外使領館設靈堂接待弔唁。按慣例不邀請外國政府、政黨和友好人士派代表團或代表來華參加悼念活動。按照慣例，追悼大會將在頭七（12月6日）舉行，而遺體告別及火化會在前一天（5日）進行。新華社並已發布江澤民遺照。各大網站轉黑白。

習：按二十大部署團結奮鬥

聯國安理會起立默哀 古特雷斯：深感悲痛

習近平昨與到訪的老撾國家主席通倫舉行會談時，首先告知對方江澤民病逝的消息，「我們沉痛悼念江澤民同志，將化悲痛為力量，按照中共二十大的部署，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥」。通倫對江澤民逝世表示沉痛哀悼。俄羅斯總統普京昨也表示哀悼，稱江澤民是俄羅斯的摯友。

聯合國安理會周三舉行會議前全體起立為江澤民默哀一分鐘。聯合國秘書長古特雷斯在聲明中稱，得知江去世「深感悲痛」，永遠不會忘記他的熱情和開放。

明報記者

（江澤民逝世）

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