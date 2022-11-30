寒潮襲疆 7工人返鄉凍死 零下42.1℃破紀錄 當局被質疑安排不當卸責

車陷積雪 徒步折返走失亡

通報稱，因工程暫停，工人準備返鄉，當時共14名工人分乘兩車，於晚上7時許前往離站約4公里外的阿拉哈克鎮。出發後，因極端天氣，在離站500米陷車，前車經自救後，於晚上9時半到達阿拉哈克鎮；後車一行8人因長時間未能脫困，工人與領隊電話商議後，約一小時後決定棄車攜帶行李徒步返站。當時風力增大，氣溫驟降，積雪厚度達1米以上，工人迷路，無法返站。

當晚11時許，阿勒泰市接到報案，警方次日陸續找到8名失蹤者，其中7人遇難，1人獲救。事件引起網上輿論質疑，認為當局在極端天氣下要求工人返鄉做法不當，「甩鍋給極端天氣」。還傳言稱，遇難工人此前因防疫未能提早離開，近期反封控鬧大後，當局才讓他們返鄉；惟有關說法未得當局證實。

阿布公路是連接阿勒泰市至布爾津縣的一段公路，位於阿勒泰地區內，布爾津縣在新疆北端，接壤俄羅斯。據天目新聞報道，新疆氣象台26日發出2008年以來新疆首個最高等級寒潮紅色預警。阿勒泰青河出現超強寒潮，全縣最低氣溫大部降至零下35℃以下，縣城最低氣溫降至零下42.1℃，破近30年來11月最低氣溫紀錄。當地民眾在戶外將水倒在桿子上瞬間結冰。

封控礙轉草場 牛羊飢寒交迫

在疫情封控下，暴雪寒潮天氣還加劇了許多新疆牧民的牛羊轉場難題，報道引述當地居民，牧民每年要從夏牧場轉到冬牧場，讓牛羊有草可吃。但封控加上暴雪忽至，當地大批牛羊轉場避寒受阻遭凍死；很多轉場的牧民亦困在路上，甚至失聯。面對輿論批評，新疆多地公布冬季轉場安排和救助措施，要求確保牧民安全。