神舟十五升空 今會師天宮

酒泉衛星發射中心遇11月最強寒流，當地氣溫近零下20℃。新華社報道，昨晚8時18分，神舟十五號載人飛行任務太空人乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。中國載人航天工程總指揮、太空站階段飛行任務總指揮部總指揮長許學強下達命令，費俊龍、鄧清明、張陸3名太空人領命起行。

入預定軌道 神十四乘組拍片歡迎

目前，太空站已進入對接軌道，狀態良好，符合與神舟十五號交會對接的任務要求和航天員進駐條件。神舟十四號太空人陳冬、劉洋、蔡旭哲三人昨通過視像發表歡迎講話，他們穿上前面印有「老鐵來了」、「天上宮闕待君來」、「我們還會回來的」字樣，後面印有「歡迎進駐」、「中國」、「太空家園」的衛衣，稱「我們等到花兒都快謝了！」

已在軌飛行了近半年的神舟十四號太空人乘組，計劃於一周內完成在軌輪換任務，隨後乘搭飛船返回東風着陸場。

據路透社報道，美國太空軍參謀長阿瑪格諾（Nina Armagno）周一指出，中國在發展太空軍事技術方面有重大進展，包括在衛星通訊及可重用太空船，認為中國完全有可能趕上並超越美國，愈來愈威脅美國的航空優勢，形容中方的進步「令人震驚，速度驚人」。