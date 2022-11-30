政法委傳達中央部署 打擊敵滲透破壞 談「個別地方不滿」 國務院記招：邊防控邊調整

中央政法委全體會議強調，政法機關要以有力舉措，及時疏導化解矛盾糾紛，幫助解決人民群眾實際困難；並稱，要堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動，堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為，切實維護社會大局穩定。會議還指出，要堅決防範和遏制重大事故，保障人民生命財產安全。

在昨日的國務院聯防聯控機制記者會上，有人提問，考慮到最近「個別地方的不滿情緒」，政府會否重新考慮防疫政策？國家衛健委發言人米鋒回應稱，疫情爆發以來，中國政府一直根據病毒變異的特點和臨牀治療的實踐，「邊防控、邊研究、邊總結、邊調整」，以最大程度保護人民利益，減少疫情對經濟社會發展的影響。

疾控局指長期封控擾民 倡「快封快解」

國家疾控局監督一司司長程有全表示，長期封控不僅極大影響市民的正常生產生活秩序，還容易引發焦慮情緒，導致生活困難，必須糾正和避免這種情况；各地要進一步加強風險區劃分標準培訓，不得隨意擴大。米鋒亦稱，各地封控管理要「快封快解、應解盡解」，減少因疫情給市民帶來的不便；要持續整治層層加碼，及時回應和解決市民的合理訴求；同時應加快推進新冠病毒疫苗接種，特別是長者接種。

長者接種率偏低 衛健委促提高

這次記者會重點是推動長者接種疫苗，國家疾控局衛生免疫司長夏剛說，截至28日，內地90.28%人口完成兩針接種，近58%已打加强針；80歲以上長者只有65.8%完成接種，僅約40%已打加強針。中國疾控中心研究員常昭瑞指出，監測資料證實，Omicron變種株及其進化分支的致病力和毒力，相比原始株和Delta等變種株明顯減弱，引起重症和死亡的比例明顯低於Delta變種株，但有長期病患、高齡和沒接種疫苗的人群，若感染Omicron仍可能出現一定比例的重症。

國務院昨發布《加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案》，要求加快提升80歲以上人群接種率，繼續提高60-79歲人群接種率。

白宮關注示威 兩黨表態支持

美國白宮周一（28日）表示，總統拜登正密切關注中國示威者抗議爭取結束防疫封控及更大政治自由。美國務院通過電郵聲明指出，每人都有權和平示威抗議，包括在中國。美國國會兩黨議員亦表態支持。

繼《人民日報》、新華社等官媒連串護航二十條，浙江省委宣傳部昨發文重申當前防疫措施可靠，同時稱「疫情防控是為了防住病毒，不是為了防住人。不管採取甚麼樣的防控措施，都應該是為了讓社會能夠早日回歸正常，讓生活盡快回到正軌」，强調只有「人民至上」沒有「防疫至上」。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676