神舟十五今晚升空 天宮首迎在軌換更

3名太空人費俊龍、鄧清明、張陸昨日（11月28日）在酒泉衛星發射中心問天閣會見傳媒，曾在2005年執行神舟六號載人飛行任務的費俊龍說，回想17年前的神六飛行仍然心頭澎湃、歷歷在目，非常自豪能再次為祖國升空，特別是即將進駐中國人自己的太空站。

乘組平均年齡新高 指令長：航空技術保青春

現年57歲的費俊龍表示，神舟十五號乘組雖然是執行任務乘組中平均年齡最大，但航空技術依然保持在「青春狀態」。他說，經過近年來紮實、艱苦的地面訓練，三人的心理更加穩定，配合也更有默契。56歲的鄧清明是中國首批太空人之一，受訓24年、三次成為「神舟」後備太空人，今次終於圓升空夢。至於46歲的張陸是中國第二批太空人，受訓12年的他一直堅持飛天的信念。

三艙三船對接 創天宮最大構型

按照計劃，「神十五」今晚發射入軌後，將採用自主快速交會對接模式，對接天和核心艙前向端口，形成「三艙三船」組合體，是中國太空站目前的最大構型。

3人將與今年6月升空的神舟十四號3名太空人，進行首次在軌輪換，主要目標亦是檢驗太空站支持乘組輪換能力。「神十四」3名太空人計劃於一周內完成在軌輪換任務，之後返回東風着陸場。

「神十五」乘組將在軌工作生活6個月，明年5月會返回地面。他們留駐期間計劃將出艙3至4次，着手6方面工作，包括空間科學研究與應用、航天醫學和技術等領域的40多項實驗和技術試驗。

中國載人航天工程新聞發言人季啟明表示，今次「神十五」飛行任務是中國太空站建造階段的最後一棒，也是太空站應用與發展階段的第一棒，具承前啟後作用。