BBC記者採訪示威被捕 官員：免染疫

各地院校現示威餘波

上周末遍及50多間內地高校的學生示威昨仍見餘波。北京的中央美術學院校內，有雕塑被張貼印滿「自由」等字樣的單張，一棟建築的玻璃上亦貼有「自由引導人民」的標語；北京師範大學校內一處「社會主義核心價值觀」橫額上的「自由」二字則被人剪去。

另外有影片顯示，北京大學學五食堂門口，一名學生被幾名黑衣男子帶走，其間高喊「不自由，毋寧死」。廣州大學有一名學生舉白紙站立，引來校方交涉。上海工程技術大學一名學生用口罩蒙住眼睛在天橋靜站，有保安上前阻止。上海海洋大學有兩名女生舉白紙示威，多名校方人員圍着她們交涉。南京大學仙林校區地下通道有3人手舉標語靜站，一度險被帶走，後由圍觀學生送3人回宿舍。

警方增員出反恐車 查途人手機

昨日午後開始，包括北京朝陽區亮馬橋、海淀黃莊地鐵站、海淀丹稜街領展購物廣場、上海人民廣場站、江蘇南京總統府、浙江杭州龍翔橋站、杭州湖濱銀泰in77等多個地區，均見大量警力部署，街上警員巡邏並截查途人手機，當中一些地方被拍攝到有大量警車甚至反恐車到場。另外網傳上海和杭州有地鐵站被關閉，北京中關村一帶有企業要求員工提前下班。

外交部：無表明記者身分

前晚上海烏魯木齊中路爆發示威，現場有多人被捕，BBC發表聲明，稱其記者勞倫斯（Ed Lawrence）當晚在報道示威時被捕，期間遭警方拳打腳踢並被戴上手銬，數小時後才獲釋，聲明中指出釋放勞倫斯的官員稱拘捕他是「為他好」，免得被人群傳染新冠病毒。

就此，外交部發言人趙立堅昨回應稱，涉事者沒表明記者身分，也沒自願出示記者證。《聯合早報》報道，警方在烏魯木齊中路現場帶走至少7名示威者，引發圍觀民眾大喊「警察放人」。法新社記者目擊警方昨晨在抗議地點再拘捕兩人，有警員指被捕者「不遵從我們的安排」，並要求圍觀者刪相。

（新冠疫情）