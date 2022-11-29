父女擁35核酸實驗室 「隨疫而開」惹議 3月內註冊16家 自稱業內牌照最多

誤報核酸陰性 蘭州衛健委跟進

據蘭州市上周五（25日）通告，蘭州核子華曦實驗室收到核酸檢測樣本後，實驗室工作人員誤將個別核酸檢測異常人員名單信息，輸入陰性人員信息包，並上傳至工作系統，令個別待轉運人員健康碼顯示核酸陰性結果，導致疫情散播。蘭州衛健委表示，將嚴肅處理蘭州華曦。

2020年擴檢測業務

蘭州市當局的通報引起輿論關注。隨後有網民發現，「蘭州核子華曦」的監事張珊珊，同時在35間核酸機構任職監事；該公司在2020年後，不斷擴大核酸檢測業務，其中16家註冊時間在近3個月。這些公司背後的唯一大股東，都是深圳市核子基因科技有限公司，實際控制人為張核子，張珊珊是其女兒。

據「企查查」信息顯示，「張核子」擔任法定代表人的企業有多達20家，而大多都是從事生物科技和基因科技公司，其中5家已註銷。

最引人關注者在於，張珊珊成立這些核酸檢測公司的時間，不但與所在地爆發疫情的時間十分接近，而且一部分公司註冊時間就是在當地爆發疫情之前，包括北京、深圳、鄭州等地。網民梳理發現，張珊珊的核酸檢測機構，「在山西10月份成立，11月份山西淪陷」、「合肥9月份註冊的，10月份大爆發」、「疫情這幾年寧夏從來沒淪陷過，但是它剛註冊就全區全面爆發」。網民形容核子基因的檢測機構「開到哪裏，哪裏疫情爆發」。

總部正常辦公 「負責人不在」拒受訪

《科創板日報》報道，該公司深圳總部昨晨仍正常辦公，現場人士以「負責人不在，沒辦法安排」為由拒絕採訪。據公司簡介，核子基因在全國有46家子公司、31個實驗室，取得11張醫學檢驗所牌照、20張司法鑒定所牌照，「是目前國內基因檢測行業實驗室規模和牌照最多的企業」，「核子基因集團總投資3億元，IPO上市計劃正式啟動」。

目前，核子基因旗下的實驗室仍負責深圳市內多條街道的核酸檢測工作。多名深圳市民表示，其近一周內的核酸檢測記錄顯示檢測機構為核子基因旗下的實驗室。核子基因旗下實驗室今年亦被深圳衛健委多次通報處罰，包括3月在寶安區以非衛生技術人員進行核酸採樣，罰款5萬元；6月被發現實驗室未按規定簽署醫學文書，罰款3500元。

據深圳市場監督局官網，該局與深圳市衛健委等監管機構曾入駐核子基因，調查其子公司濟南華曦虛報事件，但目前未有公開的調查結果。

（新冠疫情）

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