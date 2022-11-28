烏市有序復常 公共交通重啓食肆仍禁堂食

據國家衛健委通報，內地前日新增39,506宗本土感染個案，其中廣東9091宗佔最多，新疆佔992宗。據人民網報道，繼前日烏魯木齊官方宣布社會面基本清零，將「分階段」恢復低風險區生活秩序後，在昨日的疫情防控新聞發布會上，當局再宣布，將有序推進復工復產復市，明確今日開始恢復鐵路、民航和公共巴士、的士等城市公共交通；開放低風險區內公共服務類經營場所，餐飲行業可提供到店自取和送餐服務，惟暫不能堂食。

疆多地推「生產生活秩序常態化」

庫爾勒市也同日宣布，自當日上午10時起逐步復工復產、復商復市，全面有序恢復正常生產生活秩序。烏魯木齊市24日有住宅發生嚴重火災，造成10死9傷。據澎湃新聞報道，新疆書記馬興瑞前日主持召開自治區黨委常委會議，研究部署烏魯木齊防疫、風險防範處置等工作。會議要求，加快推動社會面見底清零，穩步有序恢復正常生產生活秩序，並強調，疫情風險尚未徹底清除、傳播鏈條仍未完全阻斷，稍有鬆懈就會造成反彈。會議還稱，全面排查化解安全生產等領域風險隱患，有效防範重大突發事件發生。

（綜合報道）

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