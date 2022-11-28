近3年，高官一成不變地強調堅持清零，基層幹部的執行力度也愈漸誇張。這壓抑的氣氛，似乎已誘發輿情「質變」。世界盃開鑼短短幾天，圍繞防疫取態的網絡聲浪就迅速轉向，人們似乎不再驚恐境外「躺平」後社會的高感染率，反而一面倒地質疑不惜代價的「靜默」「清零」意義何在。眼下如火如荼的世界盃，讓內地民眾在熒幕前看到了世界的另一種樣子，一些博主都調侃，這比賽或快停播了。

「清零」政策今次還意外彌合了過往分裂多年的網絡世界。最近，許多體制內的輿論領袖和「紅色」人士，開始對防疫策略大聲疾呼，這種被視為「反骨」的公開質疑超出了外界預期。過去兩周裏，民怨催化出罕見的行動反抗，衝卡、集會、遊行，散落在各地的學生與不同階層的人們，冒着違法的風險展示了自己對日常生活遭擾亂的絕望沮喪。疫情持續升溫，封控的升級似是必然，集聚已久卻無處釋懷的憤怒，在這個冬天，或許會帶來更大麻煩。

明報記者 王聖辰