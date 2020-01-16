悼念集會捲10市 京滬街頭警民對峙 逾50間高校爆抗議活動 學生高呼「民主法治自由」

據多個網絡平台流出影片及相片顯示，北京大學前晚爆發示威活動抗議封控，校內一處牆壁被塗鴉上紅色文字，包括「不要封控要自由，不要核酸要吃飯。務實不是躺平，睜眼看看世界。動態清零終是謊言，早日轉向還有緩衝」等，亦有學生在民主牆附近聚集，其間宣讀示威口號並合唱《國際歌》，與校方人員爭辯封校問題。

清華稱不追究集會生責任

清華大學則有逾千學生昨日白天在「紫荊園」飯堂外聚集，不少人高舉白紙，並喊出「民主法治，表達自由」等口號及唱《國際歌》。校內建築亦被張貼手寫標語，包括「要做人民的喉舌」等字樣。有女學生先在該處高舉白紙抗議，獲在場學生叫好，隨後加入的學生愈來愈多。其間，疑似有老師嘗試勸離人群，到學生面前稱「你們現在搞到失控了」。

現場消息稱，清華黨委副書記過勇承諾召開全校範圍座談會，聽取學生有關學校和疫情管理的意見，稱「說到做到」不追究在場學生責任，並和學生集體為新疆火災默哀及唱國歌。清華校團委27日晚社交平台發通知，提前開通學生返鄉「清華專線」，免費直送學生離京。

校園內外高舉白紙抗議

多份流傳的院校名單顯示，有超過50間內地高校出現示威活動，包括四川外國語大學、西安美術學院等有學生集會；中國傳媒大學、中國政法大學、中央美術學院、南京林業大學、四川電影電視學院等有舉牌或張貼標語事件，另如北京電影學院等院校出現諸如展示「血口罩」等示威道具的情况。

香港大學則有內地生於校內手持文宣及鮮花悼念新疆大火死難者，有警員到場記錄涉事學生個人資料後離去（刊A4）。

對於今次的大學生集會事件，各地警方表現克制，北京雖然對學生聚集如臨大敵，但未傳出嚴重衝突事件。不少網民則呼籲當局善待抗議學生，不要秋後算帳；亦有網民稱願提供住所，讓一旦被查處的學生暫避。

校園之外，多地亦陸續爆發街頭示威抗議，包括北京、上海、武漢、廣州、成都、浙江烏鎮、株洲等城市。網傳影片顯示，北京市大批民眾昨晚到亮馬河一帶以燭光和鮮花悼念死難者，入夜後人數愈來愈多，不少人舉白紙表達不滿，大批公安奉召到場，拉人鏈戒備；廣州海珠區則有大批民眾到海珠廣場聚集，警方到場戒備。

京公安到場拉人鏈戒備 滬警拘多人

另外，上海約300名市民前晚到烏魯木齊中路，借路名寓意悼念新疆火災死者，有人點燃蠟燭，民眾現場高喊「不要做核酸」、「不要健康碼」、「要自由」等口號和唱《國際歌》。警員到場驅趕示威者，最終有數十人被拘捕。

大批民眾昨日下午再到烏魯木齊中路集結，要求警方放人。網傳夜間有工人將「烏魯木齊中路」的街牌拆下拋掉。有網民表示，入夜後市中心到處是人，人們甚至不再看紅綠燈走路，警察愈來愈多，有大巴裝滿被抓的示威者，網上亦有影片顯示，警察在大巴車上毆打被捕市民。

台北的自由廣場也出現聲援活動，民眾拿着白紙、手持燭光，現場也有民眾帶領唱起「國際歌」，中國民運人士王丹、周鋒鎖也前來現場聲援。

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