藍綠6都議席均未過半 議長之爭存變數

綠營無縣市席次過半

台灣九合一選舉縣市議員選舉昨晚揭曉，共選出910席議員，其中國民黨拿下367席、民進黨拿下277席。有別於縣市長選戰國民黨取得壓倒性勝利，議員選舉部分，藍綠兩黨在六都議會均未單獨過半。以全台各地區來看，國民黨在彰化縣、新竹縣、花蓮縣、台東縣和連江縣拿下過半席次，而民進黨沒有在任何縣市拿下過半席次。

據中央社報道，時代力量現有8席現任議員，在新竹市就有3名議員連任成功，台中市、苗栗縣、嘉義市分別有1名成功當選。時代力量發布新聞稿指出，這次當選1名直轄市議員、5名縣市議員、1名鄉民代表以及1名里長。時代力量表示，相比2018年選舉取得16席縣市議員，2022年地方選舉的結果不如預期，顯見時力仍有許多不足之處。

本土小黨基進獲兩席 創黨最佳

至於台灣基進，這次提名24名議員參選人，僅在高雄與台南各取得1席議員。台灣基進發布新聞稿指出，雖然本土派政黨在此次選舉成績不盡理想，卻是為台灣基進創黨以來最佳成績。

此外，台聯發布新聞稿表示，提名5人參選縣市議員有3名當選，雲林縣、台南市、高雄市各1名。台聯主席劉一德表示，台聯雖然是小黨，但仍將繼續追求轉型正義，正名制憲。新黨此次分別在台北市、新北市、桃園市共提名10名議員候選人，但僅有現任的台北市議員侯漢廷成功連任。

（九合一選舉）