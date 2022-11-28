陳時中謝票 稱對敗選負全責 日美專家：九合一重民生內政 難作總統大選指標

九合一選舉結果前晚揭曉，國民黨在21縣市長選舉中贏得13席，包括台北、新北、桃園、台中4個直轄市；民進黨則僅拿下5席，是創黨36年以來最差紀錄。據中央社報道，陳時中昨早展開車掃謝票，對於敗選原因，他說自己是選舉主將，一切由他負責，不能歸罪於任何人。同樣挑戰台北市長失利的無黨籍候選人黃珊珊則表示，從選舉結果看到許多人仍希望跳脫藍綠綑綁，她會持續努力，下一步規劃想清楚後會對外說。

綠營失台中 蔡其昌反思籲聽民意

接受黨內徵召、角逐台中市長失利的立法院副院長蔡其昌則指出，民進黨再次面臨無聲大海嘯，從府、院、黨到民進黨每個成員，都應重新傾聽民意、發現問題，加以改進。大贏蔡其昌逾27萬票的國民黨台中市長盧秀燕成功連任，被問及是否跨過2024門檻投入總統大選，盧秀燕回應說，從未想過這件事，她競選的是台中市長，會好好做，報答大家。

此次九合一選舉民進黨慘敗，令外界質疑民進黨強打的「抗中保台」牌似乎失效。「美國之音」報道，美國得州薩姆休斯頓州立大學政治系副教授翁履中對此表示，大陸近月以來加大對台灣的軍事威脅，使台人危機意識提高，認知到「抗中保台」不能只是喊喊口號，有更多台灣人變得更務實地來看待兩岸關係。

不過亦有學者指出，台灣選民對於總統大選和地方選舉的思考模式是分開的，「朝日新聞」引述日本學者小笠原表示，這次地方選舉選民關注焦點是疫情、物價飈漲等民生議題，選舉結果不代表會影響2024年的總統大選。美智庫德國馬歇爾基金會亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）接受中央社訪問時也表示，台灣地方選舉主要關注候選人特質及島內議題，而非大陸；她看來，九合一選舉無法作為2024年總統大選的指標。

（九合一選舉）