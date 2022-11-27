台學者：「抗中保台」宣傳失效

抗疫不力與選舉政治聯動

同樣受訪的淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出，今次選舉結果與此前民調相符，更體現「非綠營」的整體勝利，顯示出「藍營只要團結就贏，分裂就輸」，就如反例，民進黨陳光復今次在澎湖勝選，實為藍營分裂所致。趙春山認為，今次選情揭示更關鍵迹象，即綠營的失敗甚過藍營的勝利；當下，由民進黨執政所創造的政經社會「大氣候」，包括抗疫不力等問題，正與選舉政治這個「小氣候」聯動起來，反噬着自身的選舉情勢。趙建民亦指，民進黨曾自恃選票和議席優勢傍身，過往推策施政時甚少展現「上善若水」的作風，反而頻頻予人「強渡關山」之感，且缺乏理解社會需求，導致民眾對其主政「真的不滿意」。

年輕世代不願陷落戰爭

兩位受訪學者認為，民進黨今次失利另一因素，在於「抗中保台」宣傳策略失效。趙建民指出，2020年台灣總統大選，蔡英文憑藉彼時香港「反修例」運動對台輿情洗牌，依靠民眾恐懼心態推出類似概念，扭轉選情頹勢，本以為今次可複製相同策略，惟現實是民眾對其在疫情大流行期間的執政不滿，蓋過了對兩岸議題的關注。趙春山亦認為，民進黨「抗中保台」策略如今邊際效應不斷遞減，台年輕世代當下更清晰意識到「抗中無法保台」，在睹見兩岸近年「急凍」，包括解放軍8月軍演及蔡政府反應後，如今不願台陷落戰爭境地。

綠基本盤仍在 藍未撼動

就今次選舉會否影響兩岸未來走勢，趙建民稱，兩岸關係主軸如今在「中美」，北京優先事項是對美，包括扭轉白宮對台立場等，而早前G20上，習近平已從拜登處「有所斬獲」，包括白宮未宣布的從「四不一無意」擴充至「五不四無意」的承諾，即原先不支持「台獨」擴展到「不支持兩個中國、一中一台」。趙春山則指，是次選情與近期中美關係轉緩、台海風波趨淡等因素有關，但隨着明年美眾議長易主，「反華激進」的麥卡錫（Kevin McCarthy）會否訪台再掀風波，或是再之後的2024年台灣大選綠營情勢會否反彈，皆可能左右兩岸未來。趙春山指出，北京不應忽略今次選舉的一個事實，即綠營的基本盤仍在，藍營得勢主因中間選票漂移，並未撼動綠營票倉，而民進黨今次「抗中保台」失策，主因台海近期相對風平浪靜，綠營未來政治走向本質上與北京舉動密不可分，取決於北京是否想做民進黨的「助選人」。

明報記者 王聖辰

（九合一選舉）