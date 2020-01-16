民進黨慘敗剩5縣市 蔡英文再辭黨主席 國民黨奏捷掌13 國台辦：反映求和平穩定主流民意

在爭奪激烈的六都部分，國民黨時隔8年重奪台北，又從民進黨手中拿下桃園，守住新北、台中，執政兩都變四都；民進黨則守住南部傳統票倉高雄、台南，在六都中只剩兩席。

受天氣、選情等因素影響，今次九合一選舉投票率下跌，直轄市長投票率為59.86%、縣市長64.2%；4年前分別為66.11%及68.87%。回顧2018年藍綠版圖，國民黨當年獲15席，民進黨6席；但高雄市在2020年罷免案及補選後「藍天變綠地」，令民進黨升至7席，國民黨降至14席。

蔣萬安掌台北 六都藍4綠2

九合一共有22席縣市長選舉，除了因有候選人病逝而推遲選舉的嘉義市，這次21席分佈是國民黨13席、民進黨5席、民眾黨1席，餘下兩縣市由無黨籍候選人取得。拿下苗栗縣長的無黨籍鍾東錦，選前遭國民黨以「排黑」為由拒絕提名，他仍堅持參選遭開除黨籍；他說永遠都會在藍營。

今次廣受關注的台北市長三強爭霸，投票率67.7%，國民黨候選人蔣萬安拿下其中42.29%，以575,590票當選，43歲的他成為台北史上最年輕市長。蔣萬安宣布當選時，感謝投票及沒投票給他的市民，承諾未來會更謙卑，「戰戰兢兢如履薄冰」。民進黨候選人陳時中稍早宣布敗選，他向支持者致歉稱「讓大家失望了」，同時祝福蔣萬安，呼籲市民「一起給他支持，讓他未來把台北市治理得更好」。

大熱連任的新北市長侯友宜，再次展現高人氣，以逾115萬票（得票率62.42%）當選，比民進黨新北市長候選人林佳龍多46萬票。侯友宜昨在開票晚會感謝市民支持，並透露和敗選的林佳龍「是認識的朋友，稍早在電話中也聊了」，互相祝福，也分享很多對於新北的看法。盧秀燕則打破台中市長「不連任魔咒」，上台謝票時幾度激動落淚，承諾未來4年更謙卑更努力，回報「台中的家人們」。

高雄市長陳其邁今日（27日）謝票，表示周一就會回到市政府準時開工。台南市長黃偉哲說「讓台南更好不會改變」，又因得票數未如預期，會深切檢討。

陳其邁料任民進黨代理主席

民進黨選舉成績不如預期，蔡英文昨晚9時10分舉行記者會，宣布即刻辭去黨主席一職。她表示身為執政黨主席必須承擔所有責任，「雖然中央執政很努力，但沒有突破現有地方執政的結構，地方深耕與人才養成不足」。蔡英文向所有當選者致以祝福，表示選舉激情過去，攜手團結正要開始，特別是在台灣面臨重大挑戰、疫後振興之際，有賴不分黨派、中央與地方緊密合作。民進黨2018年九合一選舉大敗，蔡英文當時也辭去民進黨主席一職。

台灣行政院長蘇貞昌口頭請辭，獲蔡英文慰留。台媒引消息稱，民進黨代理主席將由高雄市長陳其邁擔任，隨後再補選。大陸國台辦昨晚稱，選舉結果反映了島內「求和平、求穩定、要過好日子」的主流民意，「我們將繼續團結廣大台灣同胞，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，共創中華民族偉大復興的光明未來」。

九合一落幕，外界目光隨即投向一年多後的總統大選。地方選舉的勝利給國民黨增加了可能性，除黨主席朱立倫，侯友宜、蔣萬安亦被視為明日之星。台灣副總統賴清德被認為是將代表民進黨出馬的人選，前副總統陳建仁亦傳出參選。而高虹安當選，亦成為民眾黨主席柯文哲的「強心針」。

「18歲公民權」修憲案未過關

與今次地方選舉共同舉行的「18歲公民權」修憲案複決，約565萬人投同意票，比投不同意票者多63萬，但因未獲得法律規定的「選舉人總額半數」（約962萬票）未能通過，意味約41萬名18至20歲之間的台灣青年，仍需等待至20歲後才能擁有選舉、被選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票等權利。

明報記者

（九合一選舉）

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