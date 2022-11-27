涉「嚴重違法」 國足前主帥李鐵受查

消息稱遭舊球會舉報

涉球員交易「不乾淨」

現年45歲的李鐵出生於遼寧省瀋陽市，是中國前職業足球運動員，場上司職中場。李鐵20歲入選中國國家隊征戰世界盃外圍賽，25歲時參加了2002年韓日世界盃，此後他加盟英超愛華頓隊。退役之後，李鐵先後擔任廣州恒大隊助理教練、中國男足國家隊助理教練、河北華夏幸福隊主教練、湖北武漢卓爾隊主教練以及國家男子足球選拔隊主教練，2020至2021年擔任國足主教練。

本月11日，關於李鐵被帶走調查的消息已在網絡傳開。據稱，李鐵是9日在大連參加中國足協組織的一個教練員培訓班時被帶走的。由於此次主責調查單位是湖北紀委，外界認為所涉問題與李鐵數年前擔任武漢卓爾總經理兼體育總監有關。《體壇周報》記者王瑋晨在新浪微博稱，李鐵一直在跟卓爾討薪，卓爾方面則舉報他在球員交易中「不乾淨」。

帶國家隊時疑違規兼職球會

據《足球報》調查，2018和2019年李鐵在武漢執教期間，個人年薪是1200萬元（人民幣，下同），2020年轉為「幕後操盤」後，年薪達3000萬元。當時有人指出，這與中國足協「不允許國字號教練在俱樂部隊兼職」的規定相衝突。

上海《科創板日報》報道，內地商業查詢平台天眼查顯示，李鐵共關聯9家企業，這些公司均與體育相關，涵蓋足球培訓、球員經紀與場館營運等各個環節。其中，瀋陽天意體育文化諮詢服務有限公司於2021年12月成立的，李鐵在該公司持股比例高達90%。而廣州仕伯特對外宣稱，「李鐵幼兒足球教育」已涵蓋全國15個省67個城市，累計覆蓋1028間幼兒園，足球學員超過10萬名。據報道，李鐵還代言李寧牌、健力寶和雨林古樹茶。

（綜合報道）