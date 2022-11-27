火劫惹抗議 烏市隨即宣布「清零」 民間輿論不滿處理 南京傳媒學院學生舉白紙示威

數百學生聚集 校領導威脅處分

烏市處理奪命火手法引起內地民間輿論強烈不滿，江蘇南京傳媒學院（原中國傳媒大學南廣學院，俗稱「南廣」）昨出現學生請願事件，數以十計學生昨晚在校內舉白紙示威，表達無法自由表達言論的憤怒，引起數百名學生聚集聲援。現場消息稱，有新疆學生講話引起大家共鳴，隨後校方熄燈，周圍學生用手機電筒打燈；校領導隨後到場喊話，稱馬上解散就可以不追究責任，又威脅會處分學生，說「總有一天你要為你們的行為付出代價」。活動稍後結束，學生自行散去。

當天稍早，南廣學生在校內擺放各種紙皮標語，包括「此內容違規」、「門沒鎖！是他們不跑」、「烏魯木齊加油」、「民主自由」等字樣。

疆媒稱火場低風險區

救火拆障無關防疫

烏魯木齊市逐步解封過程中，會做恒常全民核酸檢測。該市疾控中心主任李樹林說，經專家研判，將每日做一輪高質量、全覆蓋的區域核酸檢測。市政府副秘書長徐生智補充，已通過新疆政務服務平台對所有烏魯木齊市民健康碼「動態賦碼」。

烏魯木齊市委宣傳部長隋榮昨說，該市已實現社會面基本清零目標，首先要組織引導低風險區居民按大廈分時段錯峰下樓活動，到社區或街道範圍內；其次是各小區均已成為低風險小區後，居民可在社區或街道範圍內有序活動；最後如果所在區域所有小區均已連片成為低風險區域，經評估後，居民可在本區域內跨小區活動，銀行、商場超市、農貿市場等生活必需場所可恢復營業，落實「限流准入」措施。烏魯木齊前日（上周五）新增116宗新冠個案。

針對烏市奪命大火爭議，《新疆日報》刊登「火災因何而起？吉祥苑小區到底是不是低風險小區？起火單元門是否被鐵絲綁死或焊死？地樁和柵欄是否為疫情防控所設？」四問和解答，稱15樓女住客布阿依仙木．買買提艾力使用蒸氣浴機時，拖板起火導致；引述居民木尼熱．艾合買提稱吉祥苑小區是低風險，可以「下樓轉轉」；大廈門保持暢通；消防車要拆障礙物才能進入，但地樁和柵欄是日常設置，與防疫無關。不過，對有關解釋，許多網民說需要更多調查。

蘭州民眾上街抗議防控

內地前日新增34,202宗本土新冠個案（另有707名無症狀感染者轉確診），再錄內地爆發疫情以來單日新高。甘肅蘭州碧桂園和小西湖社區昨晚亦傳出民眾上街抗議防控事件，人群推翻多個核酸檢測亭，防暴警場驅逐示威者。

（新冠疫情）