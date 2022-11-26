北京聞風：中國拉美關係向好 古巴此行兩看點 ／文：鍾鳴九

復旦大學國際問題研究院拉美研究室副研究員曹廷表示，古巴元首此訪有兩大看點：第一，迪亞斯—卡內爾是中方在中共二十大後接待的首位拉美和加勒比國家元首，這次訪問是中國在二十大後系列元首外交的重頭戲之一；第二，由於疫情衝擊，以及美國對古巴的經濟封鎖，古巴目前經濟形勢較為困頓，此訪將達成哪些具體合作協議，值得關注。

上海大學特聘教授江時學指出，中國與古巴的合作應涵蓋兩方面：一是在經濟領域的合作拓展；二是在政治領域，兩個社會主義國家在當今紛繁複雜的國際事務中，如何深化相互支持。

兩國合作料涵政經

曹廷認為，中古關係對中拉關係持續向好、穩定發展具有標竿性意義。在推進中拉關係方面，古巴一直走在前列。比如，古巴在促成中拉論壇的成立方面，發揮了重要作用。未來保持中古關係向好發展，將對整體推進中拉合作影響深遠。

江時學表示，中拉合作的基礎和前景愈來愈好。中國與拉美國家的合作不受意識形態影響，無論何種政治力量上台執政，中拉關係都會持續發展。

2017年，中國提出拉美地區是「海上絲綢之路的自然延伸」。目前，中國已同21個拉美國家簽署共建「一帶一路」的合作文件。曹廷表示，中國對拉美地區的投資近年有所變化。過去，雙方經貿合作主要在原材料、化石能源和礦產方面，如今則轉向基礎設施建設、製造業發展、新能源開發等對拉美地區工業化更有利的領域。

值得一提的是，近期老撾、蒙古國等國元首亦將密集訪華。中共二十大後，越共總書記阮富仲、巴基斯坦總理夏巴茲‧謝里夫、坦桑尼亞總統哈桑、德國總理朔爾茨先後訪華。另外，還有不少外國政要表示計劃訪問中國。觀察人士稱，中國外交近期展現積極進取精神，並着力發揮元首外交的影響力。作為世界上最大發展中國家，中國需要發出聲音，表達訴求，促進世界政治經濟秩序朝更公平合理的方向發展。

文：鍾鳴九