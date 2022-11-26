烏市樓火10死 官否認封區礙灌救 近3小時撲熄 網片：民眾示威求解封

網上昨深夜流傳多段短片，據指是天山區民眾集體上街示威，要求解封。官方暫未回應。

15樓睡房拖板起火蔓延數層

事發於前晚7時49分，該座22層高的大廈起火位置在15層，火勢蔓延至17層，有毒煙氣擴散至21層。新華社報道，接到報警後，烏市消防隊趕赴現場處置，到晚上10時35分左右才撲滅火勢。消防救出19人送院，他們均吸入有毒煙氣，其中10人搶救無效死亡，9人中度吸入性肺損傷。

網上質疑是防疫人員把大門鎖上，及堵封小區出入口，才令住戶沒法逃生和延誤消防員救火。

烏市長在記者會對事件表痛心，向社會道歉，表示已成立調查組，將嚴肅追責。天山區長否認火災小區封門肇禍。

「微信群」指曾靜默管理

雖然新華社文章特別指出，吉祥苑小區「為新冠疫情低風險區，居民可下樓活動」，但網上有名為「吉祥苑關愛聯絡員」的微信群聊天內容顯示，11月21日吉祥苑小區核酸採樣出現陽性，自即日起實行「靜默管理」3天，所有居民樓門貼上封條。網圖也可見「本地通」顯示天山區高風險地區包含吉祥苑小區，但本報記者昨在「本地通」查詢關鍵字「吉祥苑」，顯示「暫時無法查詢吉祥苑點位」；記者亦撥打天山區相關單位電話求證，均無人接聽。

內媒：政府查消防受阻否

烏魯木齊政務熱線回覆內地記者稱，政府已介入調查消防車是否受阻一事。烏市公安局則通報，該市一名24歲蘇姓女子在微信群散佈吉祥苑小區火災事故死亡人數的不實資訊，已被警方處以行政拘留十日的處罰。

內地網上昨掀起討論熱潮，事件引起各地受封控網民共鳴，「我們都在這棟樓裏」成為熱門評論語。《環球時報》前總編胡錫進撰文稱，烏魯木齊是全國連續封控時間最長的大城市，不少市民被封百多天，難免發生任何不好事情都會遷怒防控。他「誠望烏魯木齊市接下來更多考慮防控措施產生的綜合效果，體恤被封群眾的身心疲憊，更多營造防疫中的社會和諧」。

（新冠疫情）