港青首投族籲珍惜全民普選

林榮基：未來若獲批身分 會投手中一票

林榮基對本報表示，例如宜蘭縣長林姿妙因涉嫌貪污被起訴，但仍可繼續參加選舉，其他縣市也有類似情况。當地人覺得「沒什麼、好正常」，「可以說是民主制度保障了公民的權利，但在香港候選人若出現這種情况，應該不太可能再繼續下去，選民也不會接受」。他認為在這方面，香港公民的民主質素較好。

林榮基月初向台移民署提出定居申請，預計一年後有結果。他表示未來若獲批身分，都會投出手中一票，今天亦會上街「望一望」選舉。「想一個地方好，就會去投票；就像希望家裏乾淨，就不會亂丟垃圾一樣。」他認為對於香港人來說，投票權好珍貴，「『有票投』就等於『有人權』。」

去年拿到台灣身分證的香港黃大仙區前議員徐百弟，今年將第一次在台灣投票。徐對中央社說，香港的民選政治人物權力有限，這也造成香港的投票率不及台灣。在台從事行銷工作的港青徐小姐（化名）也是首投族，認為台灣現在擁有全民普選要珍惜，她曾在香港區議會選舉投票，但當選人後來被取消資格，認為現在的香港選制變成「選了也沒用」。

明報記者 劉曉宇

（九合一選舉）