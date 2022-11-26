造勢集會 蔣萬安5萬人陳時中6萬 藍營專車接 綠營舉牌「中中中」

台北昨晚雨勢頗大，蔣萬安選擇在大型露天停車場舉辦集會，會場多處出現水窪，工作人員忙於清理積水。國民黨發揮傳統動員優勢，有多架旅遊巴專車接載支持者到場，不過晚上7時造勢大會開始時，會場仍有小量空位。

今次選戰藍營謀求「藍天再現」，重掌台北市，宣傳策略明顯年輕化，3名副發言人都是20多歲，宣傳口號是「你+台北就是無限」，昨晚造勢大會以歌曲《團結就是力量》開場，加上民俗技藝表演帶動氣氛。

57歲女士讚蔣「有活力」

57歲李女士一直是藍營支持者，今次選舉特別熱情，自發追隨出席蔣萬安3次地區宣傳活動，昨晚帶備貼上自製燈牌的帽子，顯示「蔣萬安凍蒜」字句。她大讚蔣萬安較以往國民黨候選人更有魅力，「他陽光、有活力呀，很有風度」。

72歲呂先生單獨出席集會，他說兒孫都不是藍營，擔心年輕選票流失成為勝負關鍵。20歲的大學生余小姐是「首投族」，與家人一起參加藍營造勢大會，她認為蔣萬安活力形象有助吸納年輕人選票。

民進黨台北市長候選人陳時中在競選總部前舉行造勢大會，主持人帶領出席者高呼「為選舉挺身而出」、「陳時中凍蒜」。晚上9時大會宣布有6萬人參加集會，不少市民發揮創意，舉起「市長好」標語，又有人高舉「中中中」紙牌。

學者：選戰結果難料

開南大學前法律系主任張正修參加民進黨集會，他認為蔣萬安年青，沒有當過行政官員，執政能力不強，而陳時中指揮防疫表現瑕不掩瑜，治理市政能力更勝一籌。他稱這次選戰結果難料，只有四成把握民進黨可勝出。

陳時中昨晚冒大雨講話，他呼籲選民不需要仇恨，要相信選票，更向支持者約定，今晚在競選總部迎接勝利。總統蔡英文壓軸出場，她呼籲選民給予民進黨機會，指今次選舉是民進黨24年來最有機會贏得台北市長，「支持蔡英文，支持陳時中好不好？」

今年選舉因為台灣未開放「自由行」，不復見港人訪台旁觀選戰的景况。移民台灣的港人陳先生昨晚特意走訪藍綠台北造勢大會觀察。他形容蔣萬安是「新馬英九」，透過「靚仔、有學歷、與舊派有別」吸引選民支持。但他說作為在台港人，投票主要考慮抗拒中國影響，即使不太認同民進黨，還是會支持綠營。

藍綠以外，還有無黨籍黃珊珊作為第三勢力，令選戰結果更難預測，外國媒體最頭痛，因為人手有限，難以兼顧三方陣營。有新加坡記者表示，希望可以捕捉當選一刻，仍在苦惱今晚應去哪個陣營等待選舉結果。

明報特約記者 張博文台北報道

（九合一選舉）