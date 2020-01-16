選前雨夜 藍綠白爭當民主守護者 陳時中：信市民智慧 蔣萬安：我準備好了 黃珊珊：知大家期待

九合一選舉將選出6名直轄市長、15名縣市長及各縣市議員、鄉鎮長等，結果會否將政黨勢力版圖重新洗牌，甚至影響兩年後總統大選，一直備受關注。

在藍綠白三强角力的台北，向來最受關注的台總統府前凱達格蘭大道（凱道），今年卻意外「唱空城」，取得路權的民進黨台北市長候選人陳時中陣營此前稱，為避免因太靠近國民黨陣營會場引發風險，改為另處舉辦活動。

指陸威權主義擴張 蔡英文：每次決定至關重要

陳時中移步北平東路的競選總部前舉辦「為台北挺身而出」造勢大會，蔡英文在雨中喊話稱，2年多前也是在這裏守住台灣，全世界看到台灣人民拒絕「一國兩制」，堅持民主自由的生活方式。這次再一次拜託大家讓陳時中當「台北隊長」，一起穩健發展經濟。蔡英文說，大陸威權主義的擴張在挑戰台灣人民堅守自由民主的底線，每一次的決定都至關重要，「唯有選對人，這些才能被抵擋下來」。

同場的行政院長蘇貞昌說，這樣的雨還能聚集滿滿人潮，讓全世界看到台灣人關心、支持民主，這種精神就是台灣能在世界佔有一席之地的力量。陳時中以「愛與包容」為主題發言，表示「偉大的市民值得擁有更好的市政團隊，相信自由的台北市民，明天會做出有智慧的判斷」。

蔣：分不清臉上是雨水還是淚水

另一邊廂，蔣萬安造勢晚會在基隆路台泥停車場舉行。主辦單位稱，活動舞台是「台灣選舉史上最大」。蔣萬安進場上台後先深鞠躬，形容看到這麼多支持者，已分不清臉上「是雨水還是淚水」。蔣萬安說，台灣的民主政治選舉本就是場馬拉松，要長期奔跑才能看出候選人的體質，他不怕跑選舉馬拉松，這一生都會堅定捍衛台灣的自由民主。他更高喊三次「我準備好了」，稱相信明天過後可以走進台北市府，為所有市民服務。蔣萬安懷孕妻子石舫亘現身，兒子亦到場支持。

黃珊珊打溫情牌請九旬母到場

無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨晚於台北市政府前廣場舉辦「捍衛新價值 擺脫舊勢力」造勢活動，到場的支持者中有不少青年面孔。至晚上8時，大會宣布現場人數破萬，最後亦宣布達5萬人。黃珊珊表示，自己從來沒有攀附大政黨，沒想過飛黃騰達，她知道大家的期待，為了大家她一定會勝選。黃珊珊除了獲柯文哲站台支持，當晚還請出93歲母親到場支持，大打溫情牌；出席的親民黨副主席張昭雄說，主席宋楚瑜唯一支持的是黃珊珊（曾屬親民黨）。

熱門造勢黃金地段的凱道這次意外變「空城」，而「選前之夜」前3天該段路權均由蔣萬安陣營取得。《聯合報》引述藍營人士表示，造勢晚會場地通常需2天以上時間佈置，綠營「故意只借走最關鍵的11月25日」，是為了讓蔣萬安的選前之夜無法使用，拖到最後宣布找藉口改地點。

各陣營大老的選前之夜行程，亦可看出各自攻防的「重點城池」。國民黨主席朱立倫、前黨主席吳伯雄先赴桃園，再趕場台北。藍營另一要角、台灣前總統馬英九一天行程滿檔，上午基隆掃街，下午轉赴桃園，傍晚到苗栗，晚上從新竹縣回衝基隆。民眾黨主席兼台北市長柯文哲先至新竹市參加高虹安造勢，再回到台北力挺黃珊珊。蔡英文昨晚亦赴新北為綠營市長候選人林佳龍拉票，向支持者喊話「去投票，就會贏」，再次提及這是中共二十大後台灣第一個選舉，「全世界都在關注台灣的選擇」。

（九合一選舉）

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