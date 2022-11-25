歐理事會主席下周訪華

中國外交部：將適時公布

歐洲理事會指出，在緊張的地緣政治和經濟環境下，米歇爾這次訪華為歐盟與中國交往帶來一個及時的機會，這次訪問將依循10月歐盟峰會對歐中關係的戰略性討論。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周三在歐洲議會透露，歐盟峰會幾項歐中關係共識包括，與中國持續貿易與溝通、降低對中國的經濟依賴，以及歐盟各國必須採取團結一致立場。

歐盟近年與中國的關係持續處於低點，在日前的G20峰會，習近平沒有與米歇爾舉行雙邊會談；而稍早的中國國際進口博覽會開幕式，亦臨時取消播放米歇爾的預錄講話，有關致辭內容批評俄國侵略烏克蘭並提及歐盟應降低對華依賴。

古巴國家主席訪華三天

中國近期迎來二十大後密集的主場外交，古共中央第一書記、古巴共和國國家主席米格爾·迪亞斯-卡內爾·貝穆德斯昨起對中國進行國事訪問三天；蒙古國總統烏赫那·呼日勒蘇赫將於下周日（27日）起訪華兩天；老撾人革黨中央總書記、國家主席通倫也將於下周二（29日）起，對中國進行三天國事訪問。