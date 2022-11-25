小三通農曆年重啓 陸委會：可行方案

「小三通」是指台灣金門、媽祖等靠近大陸離島與福建通商、通航和通郵。中央社報道，邱垂正昨上午到台立法院作報告並接受質詢。會上，國民黨立委江啟臣詢問「小三通」何時恢復，邱答稱21項兩岸協議目前仍有效，因此兩岸相關聯繫窗口、資訊傳達都還是在運作。

邱垂正：恢復小三通須考量兩岸情勢

邱垂正表示，大陸方面同樣認為，短期內可努力看過年前有無可能恢復，且已公開說沒有障礙，台灣則在做安全評估，要評估台灣整體利益與民眾權益，目前主要障礙是大陸針對疫情還在做「動態清零」。邱指，大陸用統一的前提阻礙兩岸正常互動，因此雙邊目前互動還屬較低層次。至於未來是否有機會高層互動，他稱，台灣總統蔡英文已多次提出正常交流是緩和兩岸緊張情勢第一步。同日下午陸委會記者會上，邱垂正重申，恢復小三通客運，除考量整體疫情，尚須考量兩岸互動最新情勢。

《聯合報》報道，國民黨金門縣黨部與縣長候選人楊鎮浯競選總部早前發起「爭取小三通復航連署」活動，經逾1個月簽名連署，共蒐集8245份連署書，22日交由立委陳玉珍代轉蔡政府。陳玉珍表示，台灣入境已實施「0+7」，「小三通」當然也可，盼蔡政府能早日讓「小三通」復航，「不要再裝聾作啞」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮上周五（18日）曾稱，對於恢復「小三通」客運直航大陸沒任何障礙。有關方面已做好充分準備，隨時可投入運營。她又奉勸民進黨當局不要再以欺騙性伎倆繼續損害兩岸同胞，特別是台灣同胞切身利益，應盡快取消單方面設置的人為限制。