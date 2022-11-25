九合一明舉行 馬英九斥綠營販賣「芒果乾」 蔡英文：投票展追求民主決心

九合一選戰進入倒數衝刺，蔡英文在最後48小時連赴多地輔選。中央社報道，昨晚蔡英文已分別出席桃園市長候選人鄭運鵬、苗栗縣長候選人徐定禎的造勢晚會。蔡英文和副總統賴清德昨晚出席民進黨苗栗縣長候選人徐定禎的選前團結之夜造勢活動，她不點名批評國民黨，表示苗栗長期以來被黑金跟派系勢力把持，這次要選擇正直的徐定禎，終結地方派系政治，翻轉苗栗。

指支持綠營助餘下任期完成承諾

蔡英文昨呼籲選民把票投給她推薦的候選人，協助她「在剩下的任期可以更有力量完成對大家的承諾」，一起為台灣挺身而出。蔡英文還說，這次九合一不只是一次地方選舉，也會決定台灣要向世界傳遞什麼樣的信息。中央社報道，英國國會外交委員會可望下周抵台訪問，屆時將與蔡英文討論兩地合作及台海問題。

另一邊廂，國民黨亦在最後關頭全力催票。該黨在屏東、基隆、新竹的「選前之夜」已提前至昨晚舉辦；而台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等6都的「選前之夜」將於今晚舉辦，國民黨官方透過電視牆等方式，安排在各地的台北市長候選人蔣萬安、新北市長候選人侯友宜、桃園市長候選人張善政、台中市長候選人盧秀燕、台南市長候選人謝龍介、高雄市長候選人柯志恩等候選人聯合造勢。馬英九、前台北市長郝龍斌等黨內人士將出席台北「選前之夜」，而國民黨主席朱立倫則先赴桃園、再赴台北助選。

馬：用選票反映盼望和平

馬英九昨在Facebook發文，斥蔡政府執着於「抗中保台」路線賣「芒果乾」，以謀取政治利益，籲選民投國民黨，用選票反映對和平殷切盼望，拒絕戰爭。馬引俄烏戰爭，指「烏克蘭生靈塗炭，家園殘破，數百萬人流離失所，痛苦不堪」，稱「票投民進黨，青年上戰場；票投國民黨，兩岸無戰場」。

（綜合報道）

（九合一選舉）