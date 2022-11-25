富士康：電腦錯誤致員工補貼爭議

新進員工辭職可獲萬元補貼

因不滿富士康合約的補貼金額政策與招聘時的條件不同，富士康廠區員工的抗議活動從22日晚持續至昨凌晨，過程中，有抗議者手持長棒和石塊衝擊警方防線、推翻警車，警方則手持盾牌，向抗議者發射催淚彈。

富士康昨發聲明致歉，稱廠區勞資糾紛肇因是電腦系統對新入職員工補貼政策出現技術錯誤，承諾公司薪資政策與官方招工海報完全一致；將尊重想辭職離開廠區的新進員工，並提供「照顧補貼」。財聯社引述富士康招募人員稱，對於選擇離職返鄉的新進員工給予1萬元（人民幣，下同）費用，上車前支付8000元，登車後4小時內再支付2000元。

中央社報道，台灣陸委會發言人邱垂正昨表示，大陸動態清零封控措施突顯其投資經營環境惡化，不確定及不可預測的風險提高，將影響外商與台商投資意願。蘋果公司表示在鄭州廠區的工作人員「和富士康密切合作，以確保他們員工的疑慮獲得解決」。

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