防控措施致蔬果滯銷 官媒：給運菜車多開「綠燈」

河南現滯銷 九成蔬菜田裏爛

內地前日新增29754宗本土個案（另有1690名無症狀感染者轉確診），單日新增數破疫情以來新高，多地仍堅持清零防疫政策不放鬆，也導致農產品運輸受阻。據「界面新聞」報道，河南省內50個種植大縣都存在不同程度的蔬菜滯銷情况，僅汝州市紙坊鎮就有蔬菜種植面積兩萬多畝，350萬公斤小葱、93萬公斤菠菜、19123萬公斤白菜等多種蔬菜遭遇滯銷，當地只能消化蔬菜產量的10%，剩下90%的蔬菜被滯留在地裏爛掉。

農民拍片求售農產

部分菜農田裏毁菜

報道指，甘肅、山東、河北等地也出現農產品滯銷。甘肅涇川縣一名種植戶在網上發布3千斤沙窩蘿蔔求售信息，稱「之前賣到天津2塊錢一斤，現在2毛錢都沒人來拉」；近日一段山東曹縣菜農在地裏毁菜的影片也引發關注，該菜農說，「一斤菜才賺一毛兩毛，僱一個人收菜的人工費要好幾十塊，菜賣不出去，也僱不起人收，只能打爛在地裏」。

一邊是地裏的菜銷售不出去，另一邊是市內的菜價在升高。有河南鄭州菜商表示，「農戶賣紅蘿蔔5到6毛一斤，還包含裝車包裝費，但現在鄭州市區要賣1.4元一斤」。

農民日報：不可忽視交通梗阻

《農民日報》在題為〈農民緣何毀菜？勿讓「加碼」傷農〉的評論文章中，引述一份來自北京新發地批發市場的調查報告指出，自上月底起至本月初，一些蔬菜的地頭價從1元（人民幣，下同）跌至幾毫、甚至幾分，而新發地市場內的蔬菜價格卻按周上漲9.03%。報告列舉的諸多原因，「貨車司機在檢查站排隊時間過長，核酸過期重採重排」位列其中。文章指出「疫情中的『交通梗阻』已經成為蔬菜滯銷中不可忽視的重要因素」。

（新冠疫情）