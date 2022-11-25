海珠民眾衝關夜逃 穗警嚴打播毒 主要幹道設隔離帶 裝鐵絲網水泥牆封阻

海珠附近社區禁接納投親靠友者

位於海珠區南面的廣州番禺涌口村委會昨向村民發出的緊急通知，稱前晚至昨日凌晨，海珠區發生惡性衝卡事件，大批海珠封控區內居民衝出封控區。通知要求各出租屋主馬上對自己的出租屋進行人員排查，同時提出近期暫不得接納投親靠友者。如有發現新來人員，請各出租屋主馬上報備，需對新來居住的人嚴格納入閉環管理。

廣州公安局昨在疫情記者會通報，近日在一些疫情防控管控區域內，有些民眾挪動圍蔽水馬、擅自外出；有些民眾不遵守管控秩序，隨意串「格」（社區劃分網格管理）；有些甚至聚集衝卡，走出管控區之外。警方也發現傳播謠言、煽動情緒情况，請大家不要輕信，更不要參與不理智、不合規甚至違法的行動。廣州公安統計，從10月23日至今已查處涉疫違法犯罪案件148宗。

公安局：查處148涉疫違法案件

廣州前日新增7620宗本土新冠個案，7243宗來自海珠，該區由於長期封控，早前多條城中村曾爆發抗議事件，大量外省籍居民趁亂逃離海珠區。當局其後發出通知，分批安排風險區域人員疏解。海珠區常務副區長傅曉初昨表示，對於連續3天核酸陰性、自願返鄉者，協助購票乘車，已完成疏解913人。

為阻止海珠區封控居民逃往廣州市區，當局除了在水馬鐵皮牆上加裝有刺鐵絲網，近日在海珠通往廣州市中心的海印大橋一端砌牆。網上短片顯示，多名工人在海印橋頭用水泥加固砌起一堵逾2米高的牆，遭當地網民質疑「是要把安分守己的老百姓折騰瘋才罷休嗎？」

指風險高 天河區員村突遭圍封

海珠副區長蘇明慶周三曾證實，為及時切斷疫情擴散鏈條，海珠區對6座跨江橋梁、1條過江隧道和7個易攀爬點加大防控力度。他並稱，近3天已查處「貨拉拉」出租貨車違規載客28宗。

廣州疫情記者會還指出，天河、花都、從化、增城、番禺均出現局部聚集疫情，涉及地盤或城中村等，傳播風險高。在「廣漂」聚居地的天河區員村，許多居民昨晨起身出門發現，多個村口被圍封，不滿當局未事先預告。

專家：學界未確認新冠有後遺症

廣東省政府新聞辦昨發布專家「答記者問」安撫民心，針對廣州近期已有1.1萬餘人康復離開方艙醫院，專家重申康復者已基本不具備傳染性，不太可能傳播病毒。至於「新冠後遺症」，專家表示在實踐中觀察到，有的病人持續出現味覺嗅覺喪失、關節痛、記憶力下降、 胸口疼痛、咳嗽等所謂「長新冠」，但不一定能將其歸類為新冠後遺症，强調「目前學界並未確認新冠肺炎有後遺症」。

（新冠疫情）

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