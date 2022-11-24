九合一選前藍綠司法戰 鄭文燦「以訟止謗」 朱立倫指濫用司法

據中央社、「關鍵評論網」等報道，國民黨桃園市議員候選人凌濤連日指控桃園市長鄭文燦，協助涉嫌地下洗錢並潛逃美國、綽號「小明」的郭哲敏詐騙集團，炒作位於桃園八德區的農地。凌濤前日（22日）在國民黨中央黨部召開記者會稱，鄭文燦在郭哲敏集團購得農地2個月後，去年1月召開會議，指示桃園捷運綠線GE01車站位置往霄裡生活圈方向移動，農地在車站150公尺至500公尺以內，並享有20%的容積獎勵，待土地確定徵收後，土地總價值暴增，淨賺31.5億元（新台幣，約7.9億港元），投資回報率達21倍。

藍營控鄭文燦助炒地 淨賺近8億

桃園市政府新聞處當天對此說明，有關新闢道路，市府是要避開附近社區，以減少拆遷、維護居民權益，車站位置接近霄裡生活圈方向是地方主流意見，相關會議紀錄都已清楚說明。

鄭文燦當天深夜亦發文表示，自己擔任市長8年從未告過人，避免社會對立氣氛。但這種選舉操作抹黑的行為已超越言論自由，不只傷害他個人名譽，更損害整個市政團隊8年來的努力。因此他必須「以訟止謗」，維護社會正義的最起碼紅線。昨日上午，鄭文燦親自赴桃園地檢署提告。

綠營：最後關頭 嚴防抹黑賄選錯假信息

民進黨秘書長林錫耀昨日在選前「決戰黃金72小時」記者會上亦表示，選戰最後關頭必須嚴防「抹黑造謠、賄選買票、錯假信息」三大「奧步」。

除了鄭文燦被說炒地皮、操控選舉，台北市長候選人陳時中亦不斷被抹黑成「惡魔」、「色魔」。林錫耀表示，抹黑造謠在都會選區有一定效果，對方目的是在選舉前，讓現屆政府的施政變得一文不值，因此民進黨都要立即反擊。

朱立倫昨日陪同國民黨基隆市長候選人謝國樑，在基隆市區車隊掃街拜票。他針對鄭文燦提告受訪時回應，民進黨在全台灣各地用「奧步」已眾人皆知，「如果我們的候選人要提告民進黨主席蔡英文，大概已經告不完了」，稱濫用司法資源誣告「也是一個罪」。

（九合一選舉）