內地網文「十問」衛健委熱傳 質問世盃球迷可不戴罩

文章作者自稱是「升斗小民」，對衛生主管機構衛健委提出十個疑問盼當局解答。文章首問衛健委認為新疆、西藏等地連續數月封控是否合適；又質疑人們憑什麼可以消滅新冠病毒、「要付出什麼代價才能對一個看不見摸不着的病毒進行清零」。文章繼續問道，「為何絕大多數民眾都打了3劑以上的國產疫苗，還是不斷感染」、「和流感病毒相比，Omicron的致死率到底是低還是高」、「針對COVID-19病毒，當局解除管控的標準又是什麼」等。

港及逾百國家已放開 問「難道新冠不傷他們」

文章第八問還針對中國境內和世界其他地方的疫情比較，稱人口稠密程度遠高於內地的香港已放開管控數月，世界逾百個國家早已取消疫情管控，甚至於卡塔爾世界盃開幕，現場球迷不用戴口罩和核酸證明，作者反問「難道新冠病毒不傷害他們嗎」，更質疑當局為何一直聚焦和比較美國疫情，卻不去對標與本國國情差不多的印度。

另據日本產經新聞昨報道，日本及中國外交系統的人士透露，日本首相岸田文雄上周四（17日）與中國國家主席習近平在泰國會談時，曾當面呼籲放寬中國過嚴的防疫政策，他說過嚴的防疫措施已成日系企業在中國經商發展的障礙。

目前入境中國必須在專用設施及自家隔離8天，即使在中國境內從出差地返回居住地，也頻繁地受到限制。

（綜合報道）

（新冠疫情）