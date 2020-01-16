鄭州富士康騷亂 警催淚彈水炮車鎮壓 不滿資方變更合約與染疫者混住 工人欲離廠遭「大白」圍毆

鴻海：願返鄉新員工 離開分期獲1萬元

本報昨日致電鄭州富士康，但電話無人接聽。富士康母公司鴻海昨傍晚發出3點聲明，指出員工津貼一向按合約內容履行、員工並無混住，對於暴力行為，會持續跟員工以及當地政府做好溝通，避免類似事件再次發生。鴻海還強調，鄭州廠區正常生產。而據財聯社引述鄭州富士康招募人員，稱該公司決定對選擇離職返鄉的新進員工給予1萬元（人民幣，下同）費用，在登車離開前先支付8000元，返鄉後4小時內再支付2000元。

據網民爆料稱，此輪衝突爆發原因，是富士康新招聘的員工發現所簽合同與招聘時的條件不同；且園區要求新老員工混住，新員工擔心被已經染疫的老員工傳染，最終引發騷亂。

現場短片顯示，工人在會議室裏將一聲不吭的經理圍成一團，憤怒地表達着不滿，並質疑他們的核酸檢測結果。一位員工稱「我現在已經不相信核酸了，在這個地方確實是已經害怕了，我們有可能都是小陽人（確診者）」。截至發稿，尚不清楚會議是在何時舉行。另有內地短視頻平台「快手」的直播畫面顯示，有示威工人持棍棒砸毁廠區內的監視器並搗毁保安窗戶。但原影片已被下架，只有Twitter等社交網站保留了爆發衝突的畫面。

另有仍流傳影片則顯示，大批員工聚集在廠區門前，意圖衝出大門，有工人還被拍到滿臉是血，大喊「警察打人」。廠區內更有催淚彈發射，員工則使用滅火器反擊，場面混亂。而昨晨流傳的多條影片也顯示，有試圖離開工廠的工人遭「大白」圍毆，有示威者倒地。

雙方衝突到天亮，抗爭工人越來越多，數千人擠滿廠區大道向前挺進，上午數度衝退警方防線。但大批武警增後，下午局勢逆轉，抗議工人被迫退回宿舍區，其間有多名落單工人遭警方圍毆受傷倒地，據稱逾40人被捕。事件到入夜仍未平息，大批工人在戶外越聚越多，號稱有萬人與大批武裝警察對峙。

內部會議稱外省人挑衝突「不會再招」

本報獲得的一份富士康內部會議通信稱，鄭州市政府專門組建了由政府副秘書長為組長的前線工作組，20日下午已進駐廠區附近，並回應了5條員工關心的問題。信上將衝突原因歸結於「貴州、四川、山西等外省人挑頭」，本地人因為不能及時上崗工作，導致「情緒激動」，並表示「已決定招工不再招外省人」。

會議通信最後呼籲員工「要堅決在網上網下維護省會鄭州形象！維護河南人形象！」

明報記者

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