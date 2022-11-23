新黨候選人控陳時中團隊圍毆 陳：警執法

喊話「下架陳時中」遭10人勒脖

陪同張榮法的立委謝啟大表示，張榮法夫婦上周六（19日）在台北萬華街頭拜票，在雙和菜市場入口處遇到陳時中帶着綠營4名市議員候選人，將夫妻二人推擠到邊上。張榮發上前喊話「下架陳時中」，遭對方競選團隊10人勒脖圍毆，稱陳時中在場未制止。

陳時中競總回應，當日下午前往雙和黃昏市場拜票，張榮法曾一度朝陳時中團隊喊話，但團隊繼續向其他民眾拜票，與張榮法並無接觸，而是當地警方對張榮法進行攔阻勸導。團隊絕對沒有、也不可能有包圍、毆打張榮法之事，將對此保留法律追訴權，呼籲張勿再為選舉抹黑造謠、炒作新聞。

另據《自由時報》報道，台灣民間在選舉期間發起簽署「捍衛台灣絕不投降承諾書」活動，截至活動結束，全台共263名候選人簽署。在政黨方面，民進黨提名的21個縣市長候選人全部簽署，國民黨、民眾黨縣市長候選人無一人願意簽。

民間團體呼籲面對對岸武力威脅，為捍衛台灣、守護家園，這次選舉請投給有簽署承諾書的人。

（綜合報道）

（九合一選舉）