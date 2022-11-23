周增15萬病例翻倍 防疫力量告急 國務院：流調隔離醫療社區人手緊 難快速處理

綜合報道

繼廣州、重慶之後，北京成為第三個疫情「重災區」，前日（22日）新增1426宗本土病例，較前一天劇增50%；該市截至昨下午3時再添634宗本土病例，其中135宗來自社會面篩查。北京當局宣布，24日起市民進入公共場所、環京地區進返京須查驗48小時核酸陰性證明。

京單日破千急彈五成 改隔離令省人力

北京疾控中心一份前日發出的文件昨在網上流傳，稱因各地風險區大幅增加（已逾1.7萬個高風險區），進京風險人群管控壓力持續增大；本市密接者數量劇增，集中隔離資源有限，並有大量密接者在居家隔離，導致當前社區管控力量嚴重不足。為集中力量防疫，決定在北京疫情嚴重區，高風險人群不再按原管控要求居家隔離，轉而執行「七天三不（七天健康監測，不聚集、不聚餐，不前往人員密集場所）」及核酸檢測。雖然官方未證實該份文件，但有朝陽區市民向本報稱，前日被判定為密接後，原本被社區通知應去酒店隔離，惟至今未被轉移，似也因為人手不足。

國家疾控局昨稱，11月1日以來內地累計報告25.3萬名感染者，波及範圍廣、傳播鏈複雜，有的省份面臨3年來最嚴峻複雜局面。各地正進一步加大整治「層層加碼」問題力度，重點針對隨意封校停課、停工停產；未經批准阻斷交通；隨意採取「靜默」管理；隨意封控、長時間不解封；隨意停診等問題。特別是對發生疫情風險的醫療機構，不能一關了之、一封了之，重要救治科室要做到「非必要不封控」。

目前北京除朝陽區部分醫院停診，其餘醫院仍正常接收病人。朝陽區全區堂食暫停；有網友反映海澱區、順義區各大商場也停了堂食。正值世界盃，京多酒吧關門歇業，球迷抱怨「只能宅家看球」。

各地高校封控管理引起學生不滿，紛紛要求返家，「北京高校遣返」話題一度衝上社交平台熱搜，但昨被下架。位於石家莊的河北師範大學學生更在網上「求救」，該校學生11月9日被「臨時疏散」到方艙，15日拉回學校，隨後又陸續轉往異地隔離。網傳圖片顯示，河北師範大學校內垃圾成堆，宿舍、厠所衛生惡劣。

同樣引起關注的防疫亂象，還有寧夏銀川「藍馬甲」跪壓男子事件。當局昨通報稱事發11月1日，密接男子彭某違反酒店隔離規定落樓，因情緒激動且「雙手插入衣兜」，被在場警員制服。事後證實彭某患有精神障礙，警員已向彭某道歉並取得諒解，有關部門將繼續調查執法問題。

（新冠疫情）

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